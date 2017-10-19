Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Созин – о поражении ЦСКА: «Так позорить страну просто некрасиво»

Созин – о поражении ЦСКА: «Так позорить страну просто некрасиво»

19 октября 2017, 12:40
30

Член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал футболистов и тренерский штаб ЦСКА за поражение в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Базеля» (0:2). По словам Созина, армейцы опозорили свою страну.

«Все, кто давал комментарии вчера, были под таким негативным впечатлением, что говорить о матче ЦСКА было сложно. И Виктор Гончаренко вчера на пресс-конференции наговорил лишнего. Что значит «команда не готова»? А кто этим занимается? Это он готовит! Не может вся команда играть вот так! Бывают провалы, кто-то сыграл неудачно. Но когда 13 человек, за исключением Игоря Акинфеева, играют неудачно, то, наверное, тренер должен спросить себя: «Может, я делаю что-то не так?». Все-таки пять футболистов привлекаются в сборную, трое – в молодежную. Значит какая-то обойма игроков, которые могут ходить, у ЦСКА есть.

На мой взгляд, у армейцев была одна задача – попасть в Лигу чемпионов. И она ее выполнила. Сейчас все начали считать, сколько очков надо набрать, чтобы пройти в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Нисколько не надо. И они не наберут, потому что не играют. И в чемпионате перестали играть – пешком ходят и жалуются на сложный график. Тогда не выходите на Лигу чемпионов, не играйте в чемпионате. В Кубке России тоже не играют. Закройте тогда команду и разойдитесь. А так позорить себя и страну просто некрасиво.

На стадионе болельщики «Базеля» спрашивали у меня, почему Георгий Миланов постоянно на четвереньках отдает пас. Он не может пробежать больше пяти метров с мячом в вертикальном положении? Миланов был худший с «Авангардом», а он выходит на «Базель». Если такой легионер в составе команды Лиги чемпионов, то надо забыть обо всех амбициях. С «Бенфикой» был огромный фарт – отскок и пенальти, которого не было. И не надо подменять патриотические чувства на реальные события. Армейцы просто не могут сегодня играть лучше. Что делать, должны решать президент и главный тренер. Первый молчит, а второй сказал: «Они играют плохо, я не знаю, что с ними делать», — заявил Созин.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Базель Миланов Георгий
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Derzkiy1
1508406947
С одной стороны он прав ! Спасибо Гинеру! Срочно продавать команду
Ответить
insider_retro
1508407325
Многое в сердца сказано, но справедливо... Клубу, футбольному бренду с многолетними традициями - вот чему позор!!! Кто посмотрит на игроков клуба после таких просеров??! Каждый клуб дальше будет стараться взять очки у армейцев, как должное, без страха и риска...
Ответить
вместе с ЦСКА
1508408203
со всем согласен кроме этой фразы "Армейцы просто не могут сегодня играть лучше." но вчера вышли как трусишки спереди желто сзади коричнево.. и это домашний матч... я в ахуе.......против Ливера встанут 11 человек на 90 минут на линии штрафнои и "попрубуй забей? " спартак с севильей не смотрели? учитесь у Мяса как надо в ЛЧ играть..... я разочарован
Ответить
bset
1508409966
Да они могут. А почему вчера сыграли так, огромный вопрос..... Я надеюсь, что ответную игру сыграют достойно. А то это будет полный позор (хотя, казалось бы, куда хуже). А вообще мне очень обидно, что у меня, болельщика ЦСКА, положительные эмоции были только от матча Спартака.
Ответить
Аид666
1508410007
как уже достали эти чиновники со своим "патриотизмом" и "честью страны"... Своих детей вывезли, и сами на низком старте в случае чего, но продолжают лить про патриотизм, которому нужно учить...
Ответить
Colonist
1508411628
В ФНЛ ЦСКА на перезагрузку!!!
Ответить
38 попугаев
1508411925
По ЦСКА вчера было видно что команда уставшая, видимо так наелись с Краснодаром.У ЦСКА короткая скамейка, нет ротации, а это потому что нет у них сейчас денег на хорошие трансферы. Только недавно ЦСКА хвалили что они молодежкой играют и выигрывают, а теперь помоями обливают.Молодеж не стабильна, а ветераны уже не те физически. Это мнение болельщика Спартака.
Ответить
Антибиотик
1508414809
Ну, критики всегда найдутся, было бы, что критиковать. У каждого клуба бывают спады, это футбол. А вот то, что ЦСКА всю страну в еврокубках тянул несколько лет, об этом никчемный Созин уже не помнит? Сидит оно у себя в кабинете и умничает за зарплату в лям рублей в месяц.
Ответить
Garrincha58
1508414971
вот посмотрите как они будут копытами бить в воскресенье с Зенитом,а может даже и выиграют они задачу на сезон почти выполнили в ЛЧ вышли в ЛЕ могут пройти бабки кое какие для Гинера заработают и это главное при мизерных затратах команда еще на плаву никто так эффективно не играет как ЦСКА,а что касается позора так сборная наша еще больше позорит русский футбол и все молчат потому что боятся Мутко пока он в фаворе
Ответить
Smekaev
1508418480
За ЦСКА стыдно уже не первый год, к сожалению. И ситуация только ухудшается. При Газзаеве ЦСКА летали по полю как молодые кони, а сейчас сопли жуют как старые мерены. И это при том, что игроки-то там собраны, в общем-то, хорошие, местами даже отличные...
Ответить
Главные новости
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
2
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
6
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
Вчера, 13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+