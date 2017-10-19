Созин – о поражении ЦСКА: «Так позорить страну просто некрасиво»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал футболистов и тренерский штаб ЦСКА за поражение в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Базеля» (0:2). По словам Созина, армейцы опозорили свою страну.

«Все, кто давал комментарии вчера, были под таким негативным впечатлением, что говорить о матче ЦСКА было сложно. И Виктор Гончаренко вчера на пресс-конференции наговорил лишнего. Что значит «команда не готова»? А кто этим занимается? Это он готовит! Не может вся команда играть вот так! Бывают провалы, кто-то сыграл неудачно. Но когда 13 человек, за исключением Игоря Акинфеева, играют неудачно, то, наверное, тренер должен спросить себя: «Может, я делаю что-то не так?». Все-таки пять футболистов привлекаются в сборную, трое – в молодежную. Значит какая-то обойма игроков, которые могут ходить, у ЦСКА есть.

На мой взгляд, у армейцев была одна задача – попасть в Лигу чемпионов. И она ее выполнила. Сейчас все начали считать, сколько очков надо набрать, чтобы пройти в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Нисколько не надо. И они не наберут, потому что не играют. И в чемпионате перестали играть – пешком ходят и жалуются на сложный график. Тогда не выходите на Лигу чемпионов, не играйте в чемпионате. В Кубке России тоже не играют. Закройте тогда команду и разойдитесь. А так позорить себя и страну просто некрасиво.

На стадионе болельщики «Базеля» спрашивали у меня, почему Георгий Миланов постоянно на четвереньках отдает пас. Он не может пробежать больше пяти метров с мячом в вертикальном положении? Миланов был худший с «Авангардом», а он выходит на «Базель». Если такой легионер в составе команды Лиги чемпионов, то надо забыть обо всех амбициях. С «Бенфикой» был огромный фарт – отскок и пенальти, которого не было. И не надо подменять патриотические чувства на реальные события. Армейцы просто не могут сегодня играть лучше. Что делать, должны решать президент и главный тренер. Первый молчит, а второй сказал: «Они играют плохо, я не знаю, что с ними делать», — заявил Созин.