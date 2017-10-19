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    Созин – о поражении ЦСКА: «Так позорить страну просто некрасиво»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал футболистов и тренерский штаб ЦСКА за поражение в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Базеля» (0:2). По словам Созина, армейцы опозорили свою страну.

    «Все, кто давал комментарии вчера, были под таким негативным впечатлением, что говорить о матче ЦСКА было сложно. И Виктор Гончаренко вчера на пресс-конференции наговорил лишнего. Что значит «команда не готова»? А кто этим занимается? Это он готовит! Не может вся команда играть вот так! Бывают провалы, кто-то сыграл неудачно. Но когда 13 человек, за исключением Игоря Акинфеева, играют неудачно, то, наверное, тренер должен спросить себя: «Может, я делаю что-то не так?». Все-таки пять футболистов привлекаются в сборную, трое – в молодежную. Значит какая-то обойма игроков, которые могут ходить, у ЦСКА есть.

    На мой взгляд, у армейцев была одна задача – попасть в Лигу чемпионов. И она ее выполнила. Сейчас все начали считать, сколько очков надо набрать, чтобы пройти в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Нисколько не надо. И они не наберут, потому что не играют. И в чемпионате перестали играть – пешком ходят и жалуются на сложный график. Тогда не выходите на Лигу чемпионов, не играйте в чемпионате. В Кубке России тоже не играют. Закройте тогда команду и разойдитесь. А так позорить себя и страну просто некрасиво.

    На стадионе болельщики «Базеля» спрашивали у меня, почему Георгий Миланов постоянно на четвереньках отдает пас. Он не может пробежать больше пяти метров с мячом в вертикальном положении? Миланов был худший с «Авангардом», а он выходит на «Базель». Если такой легионер в составе команды Лиги чемпионов, то надо забыть обо всех амбициях. С «Бенфикой» был огромный фарт – отскок и пенальти, которого не было. И не надо подменять патриотические чувства на реальные события. Армейцы просто не могут сегодня играть лучше. Что делать, должны решать президент и главный тренер. Первый молчит, а второй сказал: «Они играют плохо, я не знаю, что с ними делать», — заявил Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2017 12:40
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +706

      111ax 21 октября 2017, 12:24

      когда Вагнер ушел футбол в цска закончился

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 19 октября 2017, 18:30

      Ну ка Созин расскажи нам про патриотизм,где твои капиталы хранятся..(а дети учатся?)

      0
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      Рейтинг: +1126

      Smekaev 19 октября 2017, 16:08

      За ЦСКА стыдно уже не первый год, к сожалению. И ситуация только ухудшается. При Газзаеве ЦСКА летали по полю как молодые кони, а сейчас сопли жуют как старые мерены. И это при том, что игроки-то там собраны, в общем-то, хорошие, местами даже отличные...

      4
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > Smekaev 19 октября 2017, 18:49

      посмотри состав тогда и сейчас

      1
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      Рейтинг: +1126

      Smekaev > sochi-2013 19 октября 2017, 19:55

      Насколько я помню, тот состав себе имена именно в ЦСКА сделал.. А нынешний состав не под дулом пистолета в клуб заставляли приглашать. Мы же про клуб в целом, а не про отдельных людей. Если игроки не хотят играть, или не могут, то надо же что-то делать, а не руками разводить, и говорить, что у нас просто страна такая - не футбольная.

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > Smekaev 19 октября 2017, 21:49

      Я имел ввиду, что они и были молодыми, а Гинер пытается и теперь еще капельку из них выдавить. Да и Вагнеру замена в нашем чемпионате не скоро появится. Такого уровня игроки и в
      Европе рыбное место найдут.

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > 19 октября 2017, 21:51

      Есть, браток, в России такая профессия- Родину позорить! ))

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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 19 октября 2017, 15:09

      вот посмотрите как они будут копытами бить в воскресенье с Зенитом,а может даже и выиграют они задачу на сезон почти выполнили в ЛЧ вышли в ЛЕ могут пройти бабки кое какие для Гинера заработают и это главное при мизерных затратах команда еще на плаву никто так эффективно не играет как ЦСКА,а что касается позора так сборная наша еще больше позорит русский футбол и все молчат потому что боятся Мутко пока он в фаворе

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 19 октября 2017, 15:06

      Ну, критики всегда найдутся, было бы, что критиковать. У каждого клуба бывают спады, это футбол. А вот то, что ЦСКА всю страну в еврокубках тянул несколько лет, об этом никчемный Созин уже не помнит? Сидит оно у себя в кабинете и умничает за зарплату в лям рублей в месяц.

      3
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 19 октября 2017, 14:18

      По ЦСКА вчера было видно что команда уставшая, видимо так наелись с Краснодаром.У ЦСКА короткая скамейка, нет ротации, а это потому что нет у них сейчас денег на хорошие трансферы.
      Только недавно ЦСКА хвалили что они молодежкой играют и выигрывают, а теперь помоями обливают.Молодеж не стабильна, а ветераны уже не те физически.
      Это мнение болельщика Спартака.

      5
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > 38 попугаев 19 октября 2017, 15:57

      Отчасти согласен, но...Березуцкие и Игнашевич это уже не смешно. Что они делают на поле? Давно пора с почетом проводить на пенсию

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      Рейтинг: +313

      38 попугаев > turist82 19 октября 2017, 17:27

      А кого им ставить,?У них есть "молодой" Васин, так его только ленивый сейчас не хает!
      О чём говорить если Березуцкого в серьёз хотят обратно в сборную позвать.
      У ЦСКА только варик иностранцев в защиту звать, так у них денег нет что бы их купить.

      0
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      Рейтинг: +195

      Colonist 19 октября 2017, 14:13

      В ФНЛ ЦСКА на перезагрузку!!!

      -2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 октября 2017, 14:03

      Балабол Созин... Кой-кого 15 лет не закрывали и ничего, сейчас порадовали.
      "Позорники" из ЦСКА в этом сезоне, с эконом-бюджетом, 10 очей в ТК УЕФА для страны завоевали в ЛЧ (тот же Спартак пока + 8, за что ему огромное спасибо! Зенит с Локо +9 на двоих, тоже спасибочки!).

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 19 октября 2017, 13:46

      как уже достали эти чиновники со своим "патриотизмом" и "честью страны"... Своих детей вывезли, и сами на низком старте в случае чего, но продолжают лить про патриотизм, которому нужно учить...

      7
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      Рейтинг: +25028

      bset 19 октября 2017, 13:46

      Да они могут. А почему вчера сыграли так, огромный вопрос..... Я надеюсь, что ответную игру сыграют достойно. А то это будет полный позор (хотя, казалось бы, куда хуже). А вообще мне очень обидно, что у меня, болельщика ЦСКА, положительные эмоции были только от матча Спартака.

      5
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > bset 19 октября 2017, 18:28

      полностью согласен. Не добавить,не убавить..

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