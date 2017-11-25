Миланов должен восстановиться в течение трех месяцев

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, сколько времени понадобится полузащитнику армейцев Георгию Миланову, чтобы восстановиться от травмы.

В выездном матче 17-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска», который состоялся 18 ноября, 25-летний болгарин получил перелом левой малоберцовой кости.

«Далее до начала учебно-тренировочного сбора в Кампоаморе (прим. – в первой декаде января) он будет восстанавливаться по реабилитационной программе, которую мы ему подготовили. На восстановление ему должно потребоваться от двух с половиной до трех месяцев», – сказал Керимов.

В нынешнем сезоне Миланов принял участие в 17-ти встречах, не отметившись результативными действиями.