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    Директор по развитию «Крыльев Советов»: «Миланов просил зарплату, которую мы платить не в состоянии»

    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о причинах несостоявшегося перехода в клуб полузащитника Георгия Миланова.

    «Мы с ним общались, вели переговоры, но Георгий захотел остаться в Европе. К тому же он хочет другие цифры по зарплате, мы столько не в состоянии платить. То, что мы предложили ему, его не устроило. Посмотрим, вдруг у него что-то не получится в Европе, тогда можно будет вернуться к переговорам», – сказал Шикунов.

    Болгарин уже выступал в РПЛ за ЦСКА с 2013 по 2018 год. Футболист провел за москвичей 148 матчей, забил шесть голов и сделал 12 результативных передач. Миланов покинул армейский клуб этим летом по истечении срока контракта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2018 13:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 2 сентября 2018, 14:35

      Селекция видимо умерла совсем -свою молодежь достойную найти не могут , перспективных легионеров по карману тоже никто не ищет ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 сентября 2018, 18:37

      видно и сам не горел желанием переходить в Крылья. да еще при наличии вариантов в Европе.

      4
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 17:57

      С такими запросами пусть лучше играет в Европе.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 1 сентября 2018, 17:08

      А давно уже пора всем футболистам и хоккеистам по паре тройке нулей убрать с зарплаты. Кстати и в Европе и мире тоже. Люди бедствуют, а эти ... за кучку сыганных минут миллионы получают.

      0
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 1 сентября 2018, 16:21

      Зачем всякий мусор собирать? Чемпонат показал, что надо строить КОМАНДУ. Сыгранная команда, пусть без "имён" надерёт кого угодно. Если у кого не получится в Европе, он и здесь будет только номер отбывать.

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