Директор по развитию «Крыльев Советов»: «Миланов просил зарплату, которую мы платить не в состоянии»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о причинах несостоявшегося перехода в клуб полузащитника Георгия Миланова.

«Мы с ним общались, вели переговоры, но Георгий захотел остаться в Европе. К тому же он хочет другие цифры по зарплате, мы столько не в состоянии платить. То, что мы предложили ему, его не устроило. Посмотрим, вдруг у него что-то не получится в Европе, тогда можно будет вернуться к переговорам», – сказал Шикунов.

Болгарин уже выступал в РПЛ за ЦСКА с 2013 по 2018 год. Футболист провел за москвичей 148 матчей, забил шесть голов и сделал 12 результативных передач. Миланов покинул армейский клуб этим летом по истечении срока контракта.