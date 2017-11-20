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  • У Алексея Березуцкого и Миланова диагностированы переломы малоберцовых костей

У Алексея Березуцкого и Миланова диагностированы переломы малоберцовых костей

20 ноября 2017, 18:22
26

Стали известны диагнозы защитника ЦСКА Алексея Березуцкого и полузащитника Георгия Миланова, получивших повреждения в матче 17-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (4:2).

У обоих игроков по результатам обследования выявлены переломы. У 36-летнего россиянина диагностирован перелом правой малоберцовой кости со смещением, у 25-летнего болгарина – левой малоберцовой кости.

В ближайшее время Березуцкому будет сделана операция в одной из немецких клиник. Миланову еще предстоит пройти дополнительные медицинские тесты, прежде чем станет понятно, понадобится ли ему оперативное вмешательство.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Миланов Георгий
Комментарии (26)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1511191533
В Хабаровске крепкие мужики собрались. Даже Понтус был паинькой, не рисковал нарваться.
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Artemka69
1511191894
Вот вам и игры в мороз!!!
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Rockstody
1511192286
ППЦ!! нельзя категорически играть в -15!Здоровья парням!
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InterMilLano1908
1511192715
Спасибо РФС за помощь нашим клубам в европе......Леша уже на покой после перелома, а с Милановым думаю уже не будут продлевать контракт. Вот вам и игра в Хабаровске....-2 футболиста из состава
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dok66
1511194957
Жирков бы ЦСКА не помешал с учетом его роли в Зене.
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shurik45
1511195151
Здоровья парням и возвращения в строй.
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Vratarь
1511203278
Б....ть! Зато календарь соблюдён, матч в Хабаровске прошёл без срывов.... Мы играем футбол, а РФС в документы.
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Татарин за ЦСКА
1511208760
Здоровья
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Стаz
1511210972
Жёстко конечно, тут все наложилось: погода, малая глубина скамейки. Пацанам здоровья!
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red_blue_fury
1511242220
Здоровья мужики!
Ответить
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