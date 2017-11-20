У Алексея Березуцкого и Миланова диагностированы переломы малоберцовых костей

Стали известны диагнозы защитника ЦСКА Алексея Березуцкого и полузащитника Георгия Миланова, получивших повреждения в матче 17-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (4:2).

У обоих игроков по результатам обследования выявлены переломы. У 36-летнего россиянина диагностирован перелом правой малоберцовой кости со смещением, у 25-летнего болгарина – левой малоберцовой кости.

В ближайшее время Березуцкому будет сделана операция в одной из немецких клиник. Миланову еще предстоит пройти дополнительные медицинские тесты, прежде чем станет понятно, понадобится ли ему оперативное вмешательство.