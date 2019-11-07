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  • Миланов: «Посмотрите, какие раньше футболисты играли в ЦСКА. Сейчас только Акинфеев, Фернандес и Дзагоев»

Миланов: «Посмотрите, какие раньше футболисты играли в ЦСКА. Сейчас только Акинфеев, Фернандес и Дзагоев»

7 ноября 2019, 22:29
5

Бывший полузащитник ЦСКА Георгий Миланов рассказал об отличиях команды, в которой играл он, от нынешней.

«Посмотрите, какие раньше футболисты играли в ЦСКА. У всех был опыт. Сейчас только Акинфеев, Фернандес и Дзагоев. Надеюсь, Алан скоро вернется и поможет команде. Сейчас другая команда в отличии от той, в которой я играл.

Им нужно время. Раньше не было столько трансферов, 15 игроков знали как нужно играть, поэтому было много побед. Была очень плотная команда», – отметил Миланов.

  • Миланов выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 годы.
  • Сейчас 27-летний хавбек играет в венгерском «МОЛ Види».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Миланов Георгий
Комментарии (5)
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Plyash
1573164491
А я вспоминаю Альберта Шестернёва,лучшего защитника на нашем пространстве не помню.Регулярно приглашался в сборную мира.Светлая память тебе.
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paracetamol
1573195931
Дзагоев не играет.
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Untitled-1
1573196636
че за Дзагоев?
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Frenzybm
1573197010
Ну ладно уж наговаривать. Есть потенциал по именам. Те же ахметов, обляков, чалов. Проблема не в именах, а в построении игры и взаимодействиях.
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