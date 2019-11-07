Миланов: «Посмотрите, какие раньше футболисты играли в ЦСКА. Сейчас только Акинфеев, Фернандес и Дзагоев»

Бывший полузащитник ЦСКА Георгий Миланов рассказал об отличиях команды, в которой играл он, от нынешней.

«Посмотрите, какие раньше футболисты играли в ЦСКА. У всех был опыт. Сейчас только Акинфеев, Фернандес и Дзагоев. Надеюсь, Алан скоро вернется и поможет команде. Сейчас другая команда в отличии от той, в которой я играл.

Им нужно время. Раньше не было столько трансферов, 15 игроков знали как нужно играть, поэтому было много побед. Была очень плотная команда», – отметил Миланов.

Миланов выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 годы.

Сейчас 27-летний хавбек играет в венгерском «МОЛ Види».

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