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    Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в метро Будапешта. Перекрыта единственная линия, ведущая к стадиону

    Активные болельщики ЦСКА стали участниками беспорядков в метрополитене Будапешта.

    По информации источника, фанаты забрались в поезд и держали его на станции, не давая отправиться. В дело вмешалась венгерская полиция, на станции лежит битое стекло. Уточняется, что власти венгерской столицы приняли решение временно перекрыть линию метро, которая ведет к стадиону.

    • Матч группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА начнется в 23:00 по московскому времени.
    • Встреча пройдет на будапештском стадионе «Групама».

    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +277

      Pablo845 8 минут назад

      Позор на всю вселенную!Со свиным рылом-да в калашный ряд!

      1
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      Рейтинг: +725

      playsh > Pablo845 54 секунды назад

      Правильно говорить будет --- С лошадиным рылом,да в калашный ряд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Серж 69 12 минут назад

      Команда не может,так хоть себя покажем во все "красе"!Ну что тут скажешь-тупорылые придурки,только так!

      1
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      Рейтинг: +12407

      bset 18 минут назад

      Разозленные, не разозленные, а вести надо себя по-человечески. Запретить всем причастным посещение матчей лет на 5, чтобы неповавдно было. А то на стадионе будут продолжать буянить.

      2
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      Рейтинг: +4673

      _Marqella_ 19 минут назад

      позорище..

      2
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      Рейтинг: +1795

      Derzkiy1 19 минут назад

      Разозлённые фанаты приехали )хипишь наведут сегодня

      0
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      Рейтинг: +2100

      кошмарик 20 минут назад

      позорище...

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