Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в метро Будапешта. Перекрыта единственная линия, ведущая к стадиону

Активные болельщики ЦСКА стали участниками беспорядков в метрополитене Будапешта.

По информации источника, фанаты забрались в поезд и держали его на станции, не давая отправиться. В дело вмешалась венгерская полиция, на станции лежит битое стекло. Уточняется, что власти венгерской столицы приняли решение временно перекрыть линию метро, которая ведет к стадиону.

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