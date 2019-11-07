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  • Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в метро Будапешта. Перекрыта единственная линия, ведущая к стадиону

Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в метро Будапешта. Перекрыта единственная линия, ведущая к стадиону

7 ноября 2019, 21:26
28

Активные болельщики ЦСКА стали участниками беспорядков в метрополитене Будапешта.

По информации источника, фанаты забрались в поезд и держали его на станции, не давая отправиться. В дело вмешалась венгерская полиция, на станции лежит битое стекло. Уточняется, что власти венгерской столицы приняли решение временно перекрыть линию метро, которая ведет к стадиону.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • Матч группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА начнется в 23:00 по московскому времени.
  • Встреча пройдет на будапештском стадионе «Групама».

Источник: Sport24
Лига Европы ЦСКА Ференцварош
Комментарии (28)
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кошмарик
1573151572
позорище...
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_Marqella_
1573151660
позорище..
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bset
1573151707
Разозленные, не разозленные, а вести надо себя по-человечески. Запретить всем причастным посещение матчей лет на 5, чтобы неповавдно было. А то на стадионе будут продолжать буянить.
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Серж 69
1573152028
Команда не может,так хоть себя покажем во все "красе"!Ну что тут скажешь-тупорылые придурки,только так!
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Niko
1573153781
Не от большого ума(
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Proker
1573154921
Свиньи они везде свиньи, осталось там не срать
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Суворов_лучший
1573156220
Снова наши в городе! Фашизм не пройдет!!!
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Frenzybm
1573157403
Автору новости приятно собственную страну грязью поливать. Ты много там наших фанатов увидел, которые беспределят. Лишь бы написать, а что и кто не важно? Стыдно должно быть.
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maygli
1573158491
Сильны мужики! Чтобы поезд руками держать и он не смог ехать!??
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maygli
1573160547
Ты смотри сколько набежало осуждающих. Чот вы не поехали туда своё примерное поведение показать? всей ситуации не знаете, но по урезаной инфе уже готовы наших поливать и европе зад лизать.
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