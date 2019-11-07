Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в метро Будапешта. Перекрыта единственная линия, ведущая к стадиону

Активные болельщики ЦСКА стали участниками беспорядков в метрополитене Будапешта.
По информации источника, фанаты забрались в поезд и держали его на станции, не давая отправиться. В дело вмешалась венгерская полиция, на станции лежит битое стекло. Уточняется, что власти венгерской столицы приняли решение временно перекрыть линию метро, которая ведет к стадиону.
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- Матч группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА начнется в 23:00 по московскому времени.
- Встреча пройдет на будапештском стадионе «Групама».
Источник: Sport24