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Красное Знамя
Вячеслав Подберезкин
Новости
Вячеслав Подберезкин - новости
Красное Знамя
21 июня 1992 (34), Москва
#92 | Полузащитник
187 см | 76 кг
Россия
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Публикации
Подберезкин определил самый популярный клуб РПЛ
2025.05.07 18:24
3
«Урал» назвал сроки восстановления Бикфалви и Подберезкина
2022.09.21 08:41
1
Подберезкин: «Шалимов – наш главный тренер, верим в него! «Урал» рано хоронить»
2022.08.07 11:43
3
Помазун, Шатов, Подберезкин – в основе «Урала» на матч с «Рубином»; Зуев, Ломовицкий, Кучаев выйдут у гостей
2022.05.15 12:58
«Чемпионат»: несколько игроков «Урала» заразились коронавирусом
2021.08.20 17:36
40
Осипенко, Еременко, Ионов – в основе «Ростова»; Рыков, Подберезкин, Бикфалви выйдут с первых минут у «Урала»
2020.08.26 19:40
Помазун, Рыков, Подберезкин – в старте «Урала» на матч с «Локомотивом»; Мурило, Рыбчинский, Смолов сыграют у гостей
2020.08.19 14:54
2
Фото
Полузащитник «Рубина» Подберезкин перешел в «Урал»
2020.08.18 17:22
3
«Чемпионат»: Подберезкин уйдет из «Рубина» в «Урал»
2020.08.17 01:46
4
Яровинский: «В «Рубине» больше всех впечатлил Подберезкин. Здорово, как он себя переформатировал»
2020.04.17 11:36
Видео
Хавбек «Рубина» Подберезкин пнул капитанскую повязку в матче с «Кайратом»
2020.02.19 16:05
11
Видео
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Березовский выставил на матч с «Рубином» Кудряшова, Новосельцева, Мостового; Могилевец, Подберезкин, Зуев сыграют у казанцев
2019.12.08 15:20
2
Фото
Подберезкин – новый капитан «Рубина»
2019.07.15 19:57
Подберезкин – об удалении в матче с «Локомотивом»: «Честное слово, не знал, что у меня была желтая карточка»
2019.05.10 22:18
5
РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков
2019.01.31 10:23
«Локомотив» – «Рубин». Ротенберг и Подберезкин получили травмы и покинули поле
2018.12.05 20:29
1
Фото
«Рубин» презентовал новичков. Болельщики получили маски с их изображением
2018.07.27 09:54
5
Видео
«Рубин» объявил о переходе Подберезкина из «Краснодара»
2018.05.29 15:14
5
Подберезкин: «Летом мной интересовался «Спартак», но до конкретики не дошло»
2018.04.17 12:09
3
БИЗНЕС Online: «Рубин» хочет выкупить Подберезкина у «Краснодара» по завершении аренды
2018.04.08 16:49
Подберезкин: «Благодарен Бердыеву, что доверяет и верит»
2018.03.11 07:42
2
РФПЛ. Подберезкин принес «Рубину» победу в Саранске над «Тосно»
2018.03.10 20:49
23
Подберезкин: «Смолов самый жесткий в CS:GO из тех футболистов, с кем приходилось играть»
2018.03.06 16:59
4
Бердыев: «Подберезкин – перспективный парень. Надеемся, что он поможет «Рубину»
2018.01.07 07:52
2
Оздоев верит, что Подберезкин поможет «Рубину»
2018.01.06 13:33
1
Деменко: «Подберезкин может усилить любой клуб РФПЛ. Бердыев знает, как его использовать»
2018.01.05 18:14
2
Подберезкин: «О переходе в «Рубин» долго не раздумывал»
2018.01.05 16:16
8
Фото
Подберезкин перешел в «Рубин» до конца сезона
2018.01.05 10:44
6
Подберезкин перейдет из «Краснодара» в «Рубин»
2017.12.29 16:38
4
1
2
3
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Мостовой отказал «Родине»: «Пойду в топ-клубы»
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17:31
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«Боженька»: Ловчев назвал лучшего футболиста в истории
17:17
2
Орлов заявил, что Семак нанес удар по репутации вице-капитана «Зенита»
16:51
1
Слуцкий подробно рассказал об изменениях во внешности: «Я не стесняюсь этого»
16:44
4
Ташуев готов возглавить команду РПЛ: «Обязательно рассмотрю этот вариант»
16:29
1
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
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Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
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15:15
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