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«Рубин» объявил о переходе Подберезкина из «Краснодара»

29 мая 2018, 15:14
5

«Рубин» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Вячеславом Подберезкиным. Срок соглашения – до 2021 года.

25-летний футболист перебрался в Казань на правах аренды из «Краснодара» в январе этого года. Во второй части прошедшего сезона хавбек провел за «Рубин» семь матчей, отметившись одним голом.

«Я очень рад, что клубам удалось договориться, и я перехожу в «Рубин»! Спасибо Курбану Бекиевичу и руководству клуба за доверие. Я, в свою очередь, обещаю сделать все возможное, чтобы приносить пользу команде и радовать болельщиков своей игрой», – прокомментировал событие Подберезкин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Подберезкин Вячеслав
Комментарии (5)
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hevbn 28
1527597855
Я очень удивился когда Краснодар отправил Подберёзкина в Рубин , на мой взгляд Вячсеслав хороший игрок и хорошо смотрелся в стане "быков" , может быть они "разгружают" состав для своей молодежки , говорят что она у них очень сильная. Да и вообще это мечта Галицкого чтобы у них в составе играло много своих воспитанников. А что касается самого Подберёзкина думаю Бердыев сможет раскрыть его потенциал на 100% , а может и на больше, Курбан Бекиевич всегда умел это делать.Желаю удачи Вячеславу в Рубине и надеюсь , что следующий сезон получится сильнее у Рубина, потому , что чем больше сильных команд тем интересней чемпионат.
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Cromathaar
1527599938
Подберезкин нестабилен очень, что он, в общем-то, и в Рубине показал. Но Рубину сейчас харчами перебирать не приходится.
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Krossmen73
1527602362
В Краснодаре Подберёзкин Был очень нестабильным и зачастую проваливался.На одну удачную игру следовали 2-3 неудачные.Если брать в сравнении с ним игру того же Калешина на той же позиции,то возрастной Калешин был более стабилен и полезен в отличии от Подберёзкина.На мой взгляд Краснодар зря с ним расстался.Виталий мог ещё по крайней мере ещё сезон отыграть на хорошем уровне.Ну а Подберёзкину же удачи в Казани .Глядишь Бекиевич что из него хорошее и слепит.
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Рубинище
1527602709
Бикееч ему стабильности прибавит.
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zigbert
1527617590
В Рубине он будет в основном составе.Это правильное решение игрока и руководства команды.
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