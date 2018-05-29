«Рубин» объявил о переходе Подберезкина из «Краснодара»

«Рубин» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Вячеславом Подберезкиным. Срок соглашения – до 2021 года.

25-летний футболист перебрался в Казань на правах аренды из «Краснодара» в январе этого года. Во второй части прошедшего сезона хавбек провел за «Рубин» семь матчей, отметившись одним голом.

«Я очень рад, что клубам удалось договориться, и я перехожу в «Рубин»! Спасибо Курбану Бекиевичу и руководству клуба за доверие. Я, в свою очередь, обещаю сделать все возможное, чтобы приносить пользу команде и радовать болельщиков своей игрой», – прокомментировал событие Подберезкин.