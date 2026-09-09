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Красное Знамя
Вячеслав Подберезкин
Статистика
Вячеслав Подберезкин - статистика
Красное Знамя
21 июня 1992 (34), Москва
#92 | Полузащитник
187 см | 76 кг
Россия
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Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/4 финала
Красное Знамя
0 : 4
09.09.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
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