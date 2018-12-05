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    • «Локомотив» – «Рубин». Ротенберг и Подберезкин получили травмы и покинули поле

    «Локомотив» – «Рубин». Ротенберг и Подберезкин получили травмы и покинули поле

    «Локомотив» принимает «Рубин» в матче 1/4 финала Кубка России (0:0, первый тайм)

    На 16-й минуте встречи защитник хозяев Борис Ротенберг получил травму и покинул поле на носилках. Его заменил хавбек Рифат Жемалетдинов.

    Через несколько минут полузащитник гостей Вячеслав Подберезкин также получил травму и покинул поле. Его заменил форвард Дмитрий Полоз.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2018 20:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 декабря 2018, 21:35

      Урал упёрся и забил Спартаку....
      Ростов упёрся и забил Краснодару....
      Рубин не упёрся и ничьи не получилось....
      смотришь футбол Рубина и понимаешь, что куда интереснее следить за распорядком Мамаева....
      ПОЧЕМУ БЕРДЫЕВ НЕ ОБЪЯВИТ БОЛЕЛЬЩИКАМ, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ РУБИН НЕ СОБИРАЕТСЯ БОРОТЬСЯ, ЧТО ЗАДАЧА СТОИТ ЗАНЯТЬ 12 МЕСТО И НИКАКИХ КУБКОВ...??????7

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