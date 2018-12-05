«Локомотив» – «Рубин». Ротенберг и Подберезкин получили травмы и покинули поле

Урал упёрся и забил Спартаку....
Ростов упёрся и забил Краснодару....
Рубин не упёрся и ничьи не получилось....
смотришь футбол Рубина и понимаешь, что куда интереснее следить за распорядком Мамаева....
ПОЧЕМУ БЕРДЫЕВ НЕ ОБЪЯВИТ БОЛЕЛЬЩИКАМ, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ РУБИН НЕ СОБИРАЕТСЯ БОРОТЬСЯ, ЧТО ЗАДАЧА СТОИТ ЗАНЯТЬ 12 МЕСТО И НИКАКИХ КУБКОВ...??????7
«Локомотив» принимает «Рубин» в матче 1/4 финала Кубка России (0:0, первый тайм)
На 16-й минуте встречи защитник хозяев Борис Ротенберг получил травму и покинул поле на носилках. Его заменил хавбек Рифат Жемалетдинов.
Через несколько минут полузащитник гостей Вячеслав Подберезкин также получил травму и покинул поле. Его заменил форвард Дмитрий Полоз.