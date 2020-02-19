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  • Хавбек «Рубина» Подберезкин пнул капитанскую повязку в матче с «Кайратом»

Хавбек «Рубина» Подберезкин пнул капитанскую повязку в матче с «Кайратом»

19 февраля 2020, 16:05
11

Во время товарищеского матча «Рубин»«Кайрат» (0:3, идет второй тайм) полузащитник казанцев Вячеслав Подберезкин пнул ногой капитанскую повязку.

После того, как «Рубин» пропустил два гола от казахстанцев, в одном из игровых моментов Подберезкин снял с себя повязку капитана, бросил ее на газон, а затем отшвырнул ее ногой за пределы поля.

Видео инцидента опубликовал в своем твиттере журналист Kazan First Артур Еникеев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Артура Еникеева
Товарищеские матчи Рубин Кайрат Подберезкин Вячеслав
Комментарии (11)
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XaXatyn
1582118803
******** источник
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99-й
1582119827
в дубль
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altezzik
1582119950
Журналисты, хватит набрасывать
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Mister_Tomsk
1582120669
Новость 2020 года! Браво бомбардир))
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Plyash
1582121610
Быстро бестолковый Слуц дисциплину в команде "подтянул".
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nominum
1582124773
Журнализдам лишь бы го.на на вентилятор бросить. Это ж не атрибутика клуба. Он что, должен был в коленнопреклоненном виде передать её кунакам тренера?
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афоня72
1582127848
Ну и что???
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Снег
1582128561
Рубину очень сложно будет...Даже не потому, что Слуцкий. Когда команда не нужна городу, Республике, туда созывается вся ошошь ( Вятское - мусор, отходы) , использованная в клубах...
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Владислав Vlad
1582131635
А ещё он назвал Слуцкого земляным червём.))) (м/ф "Маугли")))
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koli4ka
1582131669
настоящий Подберезкин так бы не поступил,это дело ног товарища Мухоморкина!!! Стыд и срам товарищу!!!
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