Хавбек «Рубина» Подберезкин пнул капитанскую повязку в матче с «Кайратом»

Во время товарищеского матча «Рубин» – «Кайрат» (0:3, идет второй тайм) полузащитник казанцев Вячеслав Подберезкин пнул ногой капитанскую повязку.

После того, как «Рубин» пропустил два гола от казахстанцев, в одном из игровых моментов Подберезкин снял с себя повязку капитана, бросил ее на газон, а затем отшвырнул ее ногой за пределы поля.

Видео инцидента опубликовал в своем твиттере журналист Kazan First Артур Еникеев.