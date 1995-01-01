Хавбек «Рубина» Подберезкин пнул капитанскую повязку в матче с «Кайратом»

Быстро бестолковый Слуц дисциплину в команде "подтянул".
Во время товарищеского матча «Рубин» – «Кайрат» (0:3, идет второй тайм) полузащитник казанцев Вячеслав Подберезкин пнул ногой капитанскую повязку.
После того, как «Рубин» пропустил два гола от казахстанцев, в одном из игровых моментов Подберезкин снял с себя повязку капитана, бросил ее на газон, а затем отшвырнул ее ногой за пределы поля.
Видео инцидента опубликовал в своем твиттере журналист Kazan First Артур Еникеев.
Для тебя, Влад.)) Кидает, а потом пинает. pic.twitter.com/TSlGxPqCNS— Артур Еникеев (@nogeira86) 19 февраля 2020 г.