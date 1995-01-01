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    Хавбек «Рубина» Подберезкин пнул капитанскую повязку в матче с «Кайратом»

    Во время товарищеского матча «Рубин»«Кайрат» (0:3, идет второй тайм) полузащитник казанцев Вячеслав Подберезкин пнул ногой капитанскую повязку.

    После того, как «Рубин» пропустил два гола от казахстанцев, в одном из игровых моментов Подберезкин снял с себя повязку капитана, бросил ее на газон, а затем отшвырнул ее ногой за пределы поля.

    Видео инцидента опубликовал в своем твиттере журналист Kazan First Артур Еникеев.

    Источник: твиттер Артура Еникеева

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1985

      playsh 19 минут назад

      Быстро бестолковый Слуц дисциплину в команде "подтянул".

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      Рейтинг: +1186

      Mister_Tomsk 35 минут назад

      Новость 2020 года! Браво бомбардир))

      0
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      Рейтинг: +1217

      altezzik 47 минут назад

      Журналисты, хватит набрасывать

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      99-й 49 минут назад

      в дубль

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      Рейтинг: +3931

      XaXatyn 1 час назад

      ******** источник

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      Рейтинг: +2040

      алдан2014 1 час назад

      Срочно в кащенко

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