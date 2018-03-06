Подберезкин: «Смолов самый жесткий в CS:GO из тех футболистов, с кем приходилось играть»

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин, выступающий на правах аренды в «Рубине», рассказал, с кем из партнеров ему приходилось играть в популярную компьютерную игру CS:GO, а также назвал самого жесткого из них.

«CS:GO особенно был популярен в «Краснодаре» в последний год: Смолов, Мамаев, Синицын, Мартынович, Петров. Иногда по паспорту определяли состав – кто моложе, тот не проходит.

Насколько мне известно, Шатов – очень сильный игрок, но я с ним не играл. Из тех, кого перечислил, Смолов самый жесткий. Он больше любит стрелять из автомата, но и со снайперки тоже неплохо раздает. Конечно, это все на нашем начинающем уровне – ни в какие онлайн-турниры мы заявляться не пробовали», – приводит слова Подберезкина официальный сайт команды Virtus.pro.