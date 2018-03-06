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    Подберезкин: «Смолов самый жесткий в CS:GO из тех футболистов, с кем приходилось играть»

    Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин, выступающий на правах аренды в «Рубине», рассказал, с кем из партнеров ему приходилось играть в популярную компьютерную игру CS:GO, а также назвал самого жесткого из них.

    «CS:GO особенно был популярен в «Краснодаре» в последний год: Смолов, Мамаев, Синицын, Мартынович, Петров. Иногда по паспорту определяли состав – кто моложе, тот не проходит.

    Насколько мне известно, Шатов – очень сильный игрок, но я с ним не играл. Из тех, кого перечислил, Смолов самый жесткий. Он больше любит стрелять из автомата, но и со снайперки тоже неплохо раздает. Конечно, это все на нашем начинающем уровне – ни в какие онлайн-турниры мы заявляться не пробовали», – приводит слова Подберезкина официальный сайт команды Virtus.pro.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2018 16:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1580

      srg38 7 марта 2018, 08:15

      а Дзюба в доту2 задротит по ходу дела

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 6 марта 2018, 20:59

      А в европе все футболисты в фифа играют...

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 марта 2018, 19:09

      Вот Федя со снайперки стреляет хорошо, 12 голов заколотил в РФПЛ.Вот если включит вторую ногу, то будит стрелять как из автомата!!!

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