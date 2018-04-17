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    Подберезкин: «Летом мной интересовался «Спартак», но до конкретики не дошло»

    Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин рассказал, что минувшим летом к нему проявлял интерес «Спартак». Однако, по словам футболиста, конкретного предложения от красно-белых так и не поступило.

    – Летом был слух, что вы можете перейти в «Спартак».

    – Да, слышал об этом. Интерес был осторожный, и до конкретики, как я понял, не дошло.

    – Ну, учитывая ваши слова о потере уверенности в себе и игрового времени, в «Рубине» сейчас все же лучше, чем могло быть в «Спартаке»?

    – Не очень люблю так говорить. Вообще, я не сильно хотел уходить из «Краснодара», но сменить обстановку было желание, и на эту тему с агентом разговаривали. В тот момент был вариант со «Спартаком», а сейчас я с «Рубином», чему очень рад.

    Напомним, Подберезкин перешел в «Рубин» из «Краснодара» минувшей зимой на правах аренды до конца сезона.

    Источник: «Реальное время»

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    17.04.2018 12:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1297

      compka 17 апреля 2018, 23:51

      Вот и хорошо, что остался. Бекиич раскроет твой потенциал и покажет всему миру.

      0
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 17 апреля 2018, 19:23

      Позовут, беги бегом как раненый лось.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 17 апреля 2018, 12:47

      Вот и расти в Рубине..

      Подберёт Бердыев коллектив и в следующем сезоне начнёте играть, а не страдать на поле,как в этом... Человек пять- шесть уже видно, осталось ещё половину найти..

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