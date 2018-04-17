Подберезкин: «Летом мной интересовался «Спартак», но до конкретики не дошло»

Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин рассказал, что минувшим летом к нему проявлял интерес «Спартак». Однако, по словам футболиста, конкретного предложения от красно-белых так и не поступило.

– Летом был слух, что вы можете перейти в «Спартак».

– Да, слышал об этом. Интерес был осторожный, и до конкретики, как я понял, не дошло.

– Ну, учитывая ваши слова о потере уверенности в себе и игрового времени, в «Рубине» сейчас все же лучше, чем могло быть в «Спартаке»?

– Не очень люблю так говорить. Вообще, я не сильно хотел уходить из «Краснодара», но сменить обстановку было желание, и на эту тему с агентом разговаривали. В тот момент был вариант со «Спартаком», а сейчас я с «Рубином», чему очень рад.

Напомним, Подберезкин перешел в «Рубин» из «Краснодара» минувшей зимой на правах аренды до конца сезона.