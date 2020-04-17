Яровинский: «В «Рубине» больше всех впечатлил Подберезкин. Здорово, как он себя переформатировал»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский выделил в составе команды Вячеслава Подберезкина. Функционера впечатлила игровая гибкость хавбека.

«А если говорить о том, кто меня больше всех впечатлил – это, наверное, Подберезкин. Давно его знаю, хотя мы вместе никогда не работали. Подберезкин удивил со знаком плюс в том, как он подстроился под новые требования и начал их выполнять. Как он себя переформатировал – это здорово. Ему удалось поменять идеологически подход к своей игре», – сказал Яровинский «БИЗНЕС Online».