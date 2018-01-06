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    Оздоев верит, что Подберезкин поможет «Рубину»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев заявил, что хавбек , перешедший в казанский клуб на правах аренды из «Краснодара», является хорошим приобретением.

    Напомним, игрок знакомы друг с другом со времен совместного выступления за молодежную команду «Локомотива».

    «Славу я знаю давно, он хороший футболист. Думаю, он нам поможет. Для клуба это хорошее приобретение.

    Сейчас нужно качественно поработать и провести остаток чемпионата достойно. Это будет первый зимний сбор с Курбаном Бердыевым. Думаю, он будет тяжелым. Но у нас достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться», – сказал Оздоев.

    Аренда Подберезкина в «Рубине» рассчитана до мая. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 11-ти матчах во всех клубных турнирах.

    Источник: KazanFirst

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    06.01.2018 13:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 6 января 2018, 16:20

      Успехов Рубину!

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