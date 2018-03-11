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    Подберезкин: «Благодарен Бердыеву, что доверяет и верит»

    Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата России против «Тосно».

    Напомним, что 25-летний хавбек стал автором единственного гола в этой встрече.

    «Это победа была очень нужна нам, очень рады все и счастливы. А что касается моей игры, то после первого тайма я бы сам себя заменил. Но я благодарен Бердыеву за то, что он подошел, сказал нужные слова, в чем прибавить, в чем исправить ошибки. Благодарен ему, что доверяет и верит, это придает сил.

    Я счастлив, что оказался в этой команде у этого тренерского штаба. Не чувствую себя героем и счастлив, что команда победила», – отметил Подберезкин.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    11.03.2018 07:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1297

      compka 11 марта 2018, 16:50

      Вячеслав, ждём повтора в матче со Спартаком

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 11 марта 2018, 13:03

      Бекиич смог таки объяснить где ворота противника. В Краснодаре парень только прошел курс, во что играем...
      Возможно его ждет большая карьера.

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