Подберезкин: «Благодарен Бердыеву, что доверяет и верит»

Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата России против «Тосно».

Напомним, что 25-летний хавбек стал автором единственного гола в этой встрече.

«Это победа была очень нужна нам, очень рады все и счастливы. А что касается моей игры, то после первого тайма я бы сам себя заменил. Но я благодарен Бердыеву за то, что он подошел, сказал нужные слова, в чем прибавить, в чем исправить ошибки. Благодарен ему, что доверяет и верит, это придает сил.

Я счастлив, что оказался в этой команде у этого тренерского штаба. Не чувствую себя героем и счастлив, что команда победила», – отметил Подберезкин.