РФПЛ. Подберезкин принес «Рубину» победу в Саранске над «Тосно»

В матче 22 тура РФПЛ встретились «Тосно» и казанский «Рубин». Играть командам пришлось в Саранске из-за неготовности домашнего поля клуба из Ленинградской области. Победу гостям принес Вячеслав Подберезкин.

Волжане поднялись на восьмую строчку турнирной таблицы. «Тосно» продолжает идти в зоне переходных игр.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Тосно (Ленинградская область) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Подберезкин, 76.

«Тосно»: Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин (Рикардиньо, 80), Мирзов (Макаров, 74), Жигулев (Мелкадзе, 80), Роша, Полетанович, Погребняк.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Энаке, Нобоа, Камболов, Могилевец, Подберезкин, Попов, Жемалетдинов (Ахметов, 65 (Сорокин, 88)).

Предупреждения: нет – Энаке, 18, Гранат, 90.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ