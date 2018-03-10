Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. Подберезкин принес «Рубину» победу в Саранске над «Тосно»

    В матче 22 тура РФПЛ встретились «Тосно» и казанский «Рубин». Играть командам пришлось в Саранске из-за неготовности домашнего поля клуба из Ленинградской области. Победу гостям принес Вячеслав Подберезкин.

    Волжане поднялись на восьмую строчку турнирной таблицы. «Тосно» продолжает идти в зоне переходных игр.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Тосно (Ленинградская область) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Подберезкин, 76.

    «Тосно»: Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин (Рикардиньо, 80), Мирзов (Макаров, 74), Жигулев (Мелкадзе, 80), Роша, Полетанович, Погребняк.

    «Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Энаке, Нобоа, Камболов, Могилевец, Подберезкин, Попов, Жемалетдинов (Ахметов, 65 (Сорокин, 88)).

    Предупреждения: нет – Энаке, 18, Гранат, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2018 20:49
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 11 марта 2018, 09:37

      Рубин вытащил Джанаев, красавец.. Как же нам напа сильного не хватает, продали немцам щас мучаемся в атаке.. Работы у Бердыева ещё непочатый край, очень надеюсь к следующему сезону Рубин выступит во всеоружии..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > Рубинище 11 марта 2018, 11:54

      Лечите и молитесь на Азмуна, да ещё пробуйте Полоза перетащить. В Ростове эта пара чудеса творила. Насчёт Жонатаса - нахрена такой нап, который своей зарплатой вгоняет клуб в долги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 22:00

      Рубин имел преимущество.В концовке Джанаев спас от ничьей.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > zigbert 10 марта 2018, 22:04

      не то слово, спас!!!!
      выиграл матч, как Гусев несколько дней назад!!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert > семёнычев 10 марта 2018, 22:07

      Молодец.Опора Рубина.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > zigbert 10 марта 2018, 22:11

      да уж...
      когда Бекиич тащил его "сломанного" из Ростова, я сомневался в целесообразности... Сергей вроде бы играл прилично... но Сослан не только не косячит, но здорово выручает, что ушло от Серёги, к сожалению....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert > семёнычев 10 марта 2018, 22:17

      Сейчас это один из ведущих вратарей РФПЛ. Готовый и для сборной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 10 марта 2018, 21:59

      Джанаев "запорол концовку" Рубина)))))
      Всё сложилось, как складывалось в шести( по- моему) матчах в этом сезоне: на последних трёх минутах или в добавленное время Рубин "благополучно терял очки!!!!! В ЭТОТ РАЗ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ))))) БРАВО, СОСЛАН!!!!! СПАСИБО ТЕБЕ, РОДНОЙ!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +728

      GammiD 10 марта 2018, 21:36

      Не самые однозначные 3 очка, но 3 очка не пахнут!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > GammiD 10 марта 2018, 22:03

      А что в них неоднозначного?
      судья не помогал никому! гол забит трудовой, честный!
      хорошие три очка!!! мы их так долго ждали, что даже не огорчились тем, что не увидели иранца в составе.... может оно и к лучшему...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +728

      GammiD > семёнычев 10 марта 2018, 22:13

      В том что это на мой взгляд первая игра где мы сыграли явно хуже соперника, но получили три очка. Весь сезон ничейные игры мы проигрывали, свои в ничью играли. Один момент у ворот-гол, весь чемп так было. сегодня было 4-5 моментов, голов не забили нам.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > GammiD 10 марта 2018, 22:26

      минут 15-20 второго тайма Рубин был хуже... весь первый тайм давил... то, что не забил Погребняк- это не показатель, что потенциально мы просрали...
      по-моему, хорошая игра была , хотя гол конечно "удачно" пришёл...
      но ведь говорят китайцы, что если долго сидеть у реки, то можно увидеть, как мимо проплывёт труп твоего врага... сегодня он проплыл... хотя ни одного китайца в составе...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +728

      GammiD > семёнычев 10 марта 2018, 22:36

      Ну так Вы со мной согласны выходит, далеко не самый лучший матч сегодня сыграли, но 3 очка наши! Когда то и нам фартануть должно было..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > GammiD 10 марта 2018, 22:44

      то, что не самый лучший матч- согласен.... я не согласен с тем, что очки эти "пахнут"(т.е. воняют).... хорошие очки))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +728

      GammiD > семёнычев 10 марта 2018, 23:35

      не воняют)) фортуна вернула нам)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 марта 2018, 21:05

      С победой , Казань!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > DOCTOR PENALTY 10 марта 2018, 21:07

      ...УРА! УРА!!УРА!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > FaTeK1945ru 10 марта 2018, 21:13

      ждем рубин в европе, надеюсь до 6 места дотянут, если спартак кубок не профукает...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Боцман59rus 10 марта 2018, 22:08

      Рубину в этом сезоне "не светит", да и оно пока и не надо...
      "вырвать игру" у Тосно- это даже не дублёры Аякса, хотя пол-Ростова уже видно...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > VVM1964 11 марта 2018, 09:11

      Ага, всяко разно 0-7 лучше, чем любая команда Бердыева в ЕК !! Ну-Ну !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 10 марта 2018, 20:54

      включил после АПЛ, прослезился -ДЛЯ КОГО они там мучились?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Боцман59rus 10 марта 2018, 21:06

      ...Боцман,не заморачивайся---главное Рубин победил. А для своей души смотри Аргентину,Англию и др. Не надо стрелять в пианиста--он играет,как может------ примерно такая надпись была в салуне америковской.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11