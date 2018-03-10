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  • РФПЛ. Подберезкин принес «Рубину» победу в Саранске над «Тосно»

РФПЛ. Подберезкин принес «Рубину» победу в Саранске над «Тосно»

10 марта 2018, 20:49
23

В матче 22 тура РФПЛ встретились «Тосно» и казанский «Рубин». Играть командам пришлось в Саранске из-за неготовности домашнего поля клуба из Ленинградской области. Победу гостям принес Вячеслав Подберезкин.

Волжане поднялись на восьмую строчку турнирной таблицы. «Тосно» продолжает идти в зоне переходных игр.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Тосно (Ленинградская область) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Подберезкин, 76.

«Тосно»: Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин (Рикардиньо, 80), Мирзов (Макаров, 74), Жигулев (Мелкадзе, 80), Роша, Полетанович, Погребняк.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Энаке, Нобоа, Камболов, Могилевец, Подберезкин, Попов, Жемалетдинов (Ахметов, 65 (Сорокин, 88)).

Предупреждения: нет – Энаке, 18, Гранат, 90.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тосно Рубин Подберезкин Вячеслав
Комментарии (23)
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Боцман59rus
1520704472
включил после АПЛ, прослезился -ДЛЯ КОГО они там мучились?
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DOCTOR PENALTY
1520705108
С победой , Казань!!!
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GammiD
1520706968
Не самые однозначные 3 очка, но 3 очка не пахнут!
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семёнычев
1520708391
Джанаев "запорол концовку" Рубина))))) Всё сложилось, как складывалось в шести( по- моему) матчах в этом сезоне: на последних трёх минутах или в добавленное время Рубин "благополучно терял очки!!!!! В ЭТОТ РАЗ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ))))) БРАВО, СОСЛАН!!!!! СПАСИБО ТЕБЕ, РОДНОЙ!!!!!!!
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zigbert
1520708414
Рубин имел преимущество.В концовке Джанаев спас от ничьей.
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Рубинище
1520750272
Рубин вытащил Джанаев, красавец.. Как же нам напа сильного не хватает, продали немцам щас мучаемся в атаке.. Работы у Бердыева ещё непочатый край, очень надеюсь к следующему сезону Рубин выступит во всеоружии..
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