Бывший игрок «Краснодара», «Урала», «Рубина» Вячеслав Подберезкин определил самый популярный клуб РПЛ.

По словам Подберезкина, больше всех болельщиков у «Спартака».

«Не могу сказать, что огромная, но достаточно большая карьера была в РПЛ. Даже играя в Краснодаре, ты ощущал, что «Спартак» поддерживают больше. И так было постоянно, когда играл против красно-белых.

Но я от этого получал удовольствие: от самой культуры боления, от атмосферы на стадионе. Были мурашки», – сказал Подберезкин.