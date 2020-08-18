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    Полузащитник «Рубина» Подберезкин перешел в «Урал»

    Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин стал игроком «Урала».

    «Слава, спасибо за время, проведенное в «Рубине», и успехов в новом клубе!» – сообщает пресс-служба казанцев.

    • Подберезкин выступал в «Урале» с 2014 по 2016 годы.
    • В прошлом сезоне РПЛ Подберезкин сыграл 21 матч, отметившись двумя ассистами.

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    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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