Полузащитник «Рубина» Подберезкин перешел в «Урал»

Удачи ему в Урале!
Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин стал игроком «Урала».
«Слава, спасибо за время, проведенное в «Рубине», и успехов в новом клубе!» – сообщает пресс-служба казанцев.
- Подберезкин выступал в «Урале» с 2014 по 2016 годы.
- В прошлом сезоне РПЛ Подберезкин сыграл 21 матч, отметившись двумя ассистами.
#ФКУрал заключил долгосрочный контракт с 28-летним российским полузащитником Вячеславом Подберeзкиным.Футболист спустя четыре с половиной года возвращается в Екатеринбург!В «Урале» Слава будет выступать под 21-м номером. Сегодня он уже присоединился к команде. pic.twitter.com/M9JE9NuNFi— ФК Урал (@FCURAL) August 18, 2020