Полузащитник «Рубина» Подберезкин перешел в «Урал»

Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин стал игроком «Урала».

«Слава, спасибо за время, проведенное в «Рубине», и успехов в новом клубе!» – сообщает пресс-служба казанцев.

Подберезкин выступал в «Урале» с 2014 по 2016 годы.

В прошлом сезоне РПЛ Подберезкин сыграл 21 матч, отметившись двумя ассистами.