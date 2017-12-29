Подберезкин перейдет из «Краснодара» в «Рубин»

По информации источника, «Рубин» арендует полузащитника «Краснодара» Вячеслава Подберезкина. Срок соглашения – до конца сезона. Сделка состоится на бесплатной основе.

В 25-летнем форварде заинтересован главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев.

Подберезкин пополнил состав «быков» в январе 2016 года, перейдя из «Урала». В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 2,2 миллиона евро.