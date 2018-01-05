Подберезкин перешел в «Рубин» до конца сезона

«Рубин» анонсировал переход полузащитника «Краснодара» Вячеслава Подберезкина. 25-летний футболист будет выступать за казанский клуб до конца текущего сезона на правах аренды.

В текущем сезоне Подберезкин провел 10 матчей в Премьер-лиге. За «Краснодар» он играет с 2016 года.