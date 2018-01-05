Подберезкин перешел в «Рубин» до конца сезона

Не смог он в Краснодаре, не его стиль. Ему нужна команда играющая степенно, не спеша от обороны. У него 99% ударов это пас назад. Да и бегать за соперником это не его. Не бежит или если бежит, то не добегает. В общем пускай мастер потренирует, у него получится выжать из него все что надо.
«Рубин» анонсировал переход полузащитника «Краснодара» Вячеслава Подберезкина. 25-летний футболист будет выступать за казанский клуб до конца текущего сезона на правах аренды.
В текущем сезоне Подберезкин провел 10 матчей в Премьер-лиге. За «Краснодар» он играет с 2016 года.
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— «Рубин» Казань (@fcrk) 5 января 2018 г.