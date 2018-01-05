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    Подберезкин перешел в «Рубин» до конца сезона

    «Рубин» анонсировал переход полузащитника «Краснодара» Вячеслава Подберезкина. 25-летний футболист будет выступать за казанский клуб до конца текущего сезона на правах аренды.

    В текущем сезоне Подберезкин провел 10 матчей в Премьер-лиге. За «Краснодар» он играет с 2016 года.

    Источник: ФК «Рубин»

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    05.01.2018 10:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +691

      retiremen 5 января 2018, 22:08

      Не смог он в Краснодаре, не его стиль. Ему нужна команда играющая степенно, не спеша от обороны. У него 99% ударов это пас назад. Да и бегать за соперником это не его. Не бежит или если бежит, то не добегает. В общем пускай мастер потренирует, у него получится выжать из него все что надо.

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      Рейтинг: -29

      dgg389 5 января 2018, 14:46

      народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://xx.org.ua/ka4ok

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 5 января 2018, 13:53

      Краснодару он не подошел-толку с него, как с осла молока! Может Бекиич ему мозги вправит!

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 января 2018, 12:54

      Ну посмотрим, в Краснодаре неплохо начинал, почему не получилось непонятно!

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      Рейтинг: +115

      lexa2154 5 января 2018, 12:37

      быки продолжают разбазаривать хороших игроков...

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 5 января 2018, 11:47

      неплохо. Главное, что бы играл, а не на лавке отдыхал

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