Подберезкин – об удалении в матче с «Локомотивом»: «Честное слово, не знал, что у меня была желтая карточка»

Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин прокомментировал свое удаление в матче 28-го тура чемпионата России против «Локомотива».

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Удаление? Честное слово, я не знал, что у меня была желтая карточка в первом тайме. Так бы я не фолил. Согласен ли с пенальти? Надо повтор посмотреть. Мне показалось, что была просто борьба. Может, локтем задел, не знаю», – сказал Подберезкин.