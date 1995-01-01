Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Подберезкин – об удалении в матче с «Локомотивом»: «Честное слово, не знал, что у меня была желтая карточка»

    Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин прокомментировал свое удаление в матче 28-го тура чемпионата России против «Локомотива».

    «Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Удаление? Честное слово, я не знал, что у меня была желтая карточка в первом тайме. Так бы я не фолил. Согласен ли с пенальти? Надо повтор посмотреть. Мне показалось, что была просто борьба. Может, локтем задел, не знаю», – сказал Подберезкин.

    • Хавбек получил красную карточку за два предупреждения на 3-й и 55-й минутах матча.
    • Вдесятером «Рубин» разгромно проиграл «Локомотиву» со счетом 0:4.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70302
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru