РПЛ. «Локомотив» разгромил «Рубин», забив 4 безответных гола

«Локомотив» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России одержал крупную победу над «Рубином» со счетом 4:0.

Голы забивали Антон Миранчук, Федор Смолов, Гжегож Крыховяк и Хвича Кварацхелия. Казанцы почти весь второй тайм играли вдесятером после удаления Вячеслава Подберезкина.

Набрав три очка, «Локомотив» оторвался от конкурентов, закрепившись на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Юрия Семина 52 очка. «Рубин», в свою очередь, с 35 баллами остался на 10-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Антон Миранчук (с пенальти), 3; 2:0 – Смолов, 10; 3:0 – Крыховяк, 73; 4:0 – Кварацхелия, 87.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес (Лапшов, 88), Игнатьев (Идову, 90), Алексей Миранчук (Кварацхелия, 78), Антон Миранчук, Жемалетдинов, Крыховяк, Кверквелия, Смолов.

«Рубин»: Коновалов, Степанов (Устинов, 74), Цаллагов, Уремович, Камболов, Коновалов, Подберезкин, Байрамян, Башкиров (Могилевец, 74), Сорокин, Полоз (Сагитов, 78).

Предупреждения: Подберезкин, 3; Жемалетдинов, 66; Сагитов, 79; Рыбус, 82.

Удаление: Подберезкин, 55.

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