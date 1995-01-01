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    РПЛ. «Локомотив» разгромил «Рубин», забив 4 безответных гола

    «Локомотив» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России одержал крупную победу над «Рубином» со счетом 4:0.

    Голы забивали Антон Миранчук, Федор Смолов, Гжегож Крыховяк и Хвича Кварацхелия. Казанцы почти весь второй тайм играли вдесятером после удаления Вячеслава Подберезкина.

    Набрав три очка, «Локомотив» оторвался от конкурентов, закрепившись на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Юрия Семина 52 очка. «Рубин», в свою очередь, с 35 баллами остался на 10-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Антон Миранчук (с пенальти), 3; 2:0 – Смолов, 10; 3:0 – Крыховяк, 73; 4:0 – Кварацхелия, 87.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес (Лапшов, 88), Игнатьев (Идову, 90), Алексей Миранчук (Кварацхелия, 78), Антон Миранчук, Жемалетдинов, Крыховяк, Кверквелия, Смолов.

    «Рубин»: Коновалов, Степанов (Устинов, 74), Цаллагов, Уремович, Камболов, Коновалов, Подберезкин, Байрамян, Башкиров (Могилевец, 74), Сорокин, Полоз (Сагитов, 78).

    Предупреждения: Подберезкин, 3; Жемалетдинов, 66; Сагитов, 79; Рыбус, 82.

    Удаление: Подберезкин, 55.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +4046

      ilichkadr 22 минуты назад

      Похоже, что с ЛЧ всё ясно. Бронзу возьмут быки.

      0
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      Рейтинг: +317

      Pубик Докоян 27 минут назад

      интересно как лохомовик осилит далее ЛЧ ? ресурсы и финансы ??

      2
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      ...
      Рейтинг: +4046

      ilichkadr > Pубик Докоян 16 минут назад

      Зачем далее ЛЧ? Главное это бонус за выход в групповой этап. Ну, а в группе как карта ляжет.

      0
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      Рейтинг: +2772

      ljrljr0505 29 минут назад

      осталось набрать 4 очка, чтобы гарантировать группу в ЛЧ. С победой всех.

      0
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      Рейтинг: +166

      Вальдемар IV 42 минуты назад

      не ожидал такого слива от рубина, всем упирались, и у спартака вырвали ничью а тут даже паненка забила

      -1
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      Рейтинг: +9571

      sssrspartak 45 минут назад

      снимаю шляпу перед палычем и локо!!учитесь фердун и компашка !!когда же ты нас оставишь бездарный ленька?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1158

      ухоженный крокодил 50 минут назад

      Короче ЦСКА в пролете на ЛЧ.
      У Зенита, маловероятно выиграют. Если только Зенит спецон не сольет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1196

      compka 58 минут назад

      С днём рождения, Юрий Палыч!

      Это единственное оправдание, утешение и своеобразный подарок от Рубина.

      3
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      Рейтинг: +1400

      Рубинище 1 час назад

      Нам нужна одна победа, а дальше полноценно готовиться на след. сезон.. Локо с победой

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +430

      VVadic 1 час назад

      Супер. Вперёд ребятки в Лигу Чемпионов!!!

      3
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      Рейтинг: +1037

      zritelx 1 час назад

      Не хочется обижать болельщиков Рубина, но не кажется , что Рубин сегодня с Бердыевым путь в никуда, жаль , а какой был конкурент столичным клубам.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1400

      Рубинище > zritelx 1 час назад

      Если бы не Бердыев, то мы были бы сейчас там же где Анжи..

      1
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