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    Бердыев: «Подберезкин – перспективный парень. Надеемся, что он поможет «Рубину»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о перспективах полузащитника Вячеслава Подберезкина.

    Напомним, что 25-летний россиянин перешел в казанский клуб на правах аренды из «Краснодара».

    «Его мы хотели еще в «Ростов» пригласить, но тогда руководство клуба не договорилось с «Уралом». В целом, перспективный парень, знаем его неплохо. Надеемся, что он поможет нам и вольется в ту систему игры, которую мы предполагаем, особенно что касается позиционной атаки. Над этим будем много работать на всех сборах», – заявил Бердыев.

    Источник: ФК «Рубин»

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    07.01.2018 07:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 7 января 2018, 13:34

      Конечно же перспективный, ему же всего 25!!!

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 7 января 2018, 08:06

      удачи ему.

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