Бердыев: «Подберезкин – перспективный парень. Надеемся, что он поможет «Рубину»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о перспективах полузащитника Вячеслава Подберезкина.

Напомним, что 25-летний россиянин перешел в казанский клуб на правах аренды из «Краснодара».

«Его мы хотели еще в «Ростов» пригласить, но тогда руководство клуба не договорилось с «Уралом». В целом, перспективный парень, знаем его неплохо. Надеемся, что он поможет нам и вольется в ту систему игры, которую мы предполагаем, особенно что касается позиционной атаки. Над этим будем много работать на всех сборах», – заявил Бердыев.