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    РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков

    Палата по разрешению споров РФС сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

    Казанский клуб выполнил решение Палаты и погасил задолженность по трансферному контракту полузащитника Вячеслава Подберезкина, который перешел из «Краснодара».

    • Подберезкин стал игроком «Рубина» в 2018 году.
    • В этом сезоне 26-летний хавбек провел десять матчей в РПЛ и забил один гол.
    • Казанская команда занимает занимает шестое место в турнирной таблице.

    Источник: РФС

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    31.01.2019 10:23
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