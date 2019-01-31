РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков

Палата по разрешению споров РФС сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Казанский клуб выполнил решение Палаты и погасил задолженность по трансферному контракту полузащитника Вячеслава Подберезкина, который перешел из «Краснодара».