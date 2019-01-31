РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков

Палата по разрешению споров РФС сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Казанский клуб выполнил решение Палаты и погасил задолженность по трансферному контракту полузащитника Вячеслава Подберезкина, который перешел из «Краснодара».
- Подберезкин стал игроком «Рубина» в 2018 году.
- В этом сезоне 26-летний хавбек провел десять матчей в РПЛ и забил один гол.
- Казанская команда занимает занимает шестое место в турнирной таблице.