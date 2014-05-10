Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Патрик Раковски - статистика

Завершил карьеру
2 июня 1993 (33)
#33 | Вратарь
186 см | 86 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нюрнберг
2
-4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Шальке-04
4 : 1
10.05.2014
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
0 : 2
03.05.2014
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
2 : 0
26.04.2014
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Нюрнберг
1 : 4
20.04.2014
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вольфсбург
4 : 1
12.04.2014
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Нюрнберг
0 : 2
05.04.2014
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фрайбург
3 : 2
29.03.2014
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Нюрнберг
2 : 0
26.03.2014
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Нюрнберг
2 : 5
23.03.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Гамбург
2 : 1
16.03.2014
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Нюрнберг
0 : 2
08.03.2014
Вердер
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
3 : 0
01.03.2014
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
2 : 1
22.02.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
0 : 1
16.02.2014
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
0 : 2
08.02.2014
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
1 : 3
02.02.2014
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Нюрнберг
4 : 0
25.01.2014
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Нюрнберг
0 : 0
21.12.2013
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
3 : 3
14.12.2013
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Нюрнберг
1 : 1
06.12.2013
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Байер
3 : 0
30.11.2013
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Нюрнберг
1 : 1
23.11.2013
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
3 : 1
09.11.2013
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
0 : 3
02.11.2013
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
1 : 1
25.10.2013
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
1 : 1
19.10.2013
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
0 : 5
06.10.2013
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
3 : 3
29.09.2013
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
1 : 1
15.09.2013
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
0 : 1
31.08.2013
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
2 : 0
24.08.2013
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
2 : 2
18.08.2013
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
2 : 2
10.08.2013
Нюрнберг
Был в запасе
Главные новости
Реакция Максименко на вопрос журналиста про его удаление с «Акроном»
19:00
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном»
18:46
2
В «Спартаке» шокированы красной карточке Максименко: «Катастрофа, провальное решение арбитра»
18:30
13
ФотоФедотов оценил удаление Максименко с «Акроном»
18:19
6
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Акрон» (2:1), Максименко вновь получил красную
18:12
71
ВидеоАкинфеев назвал лучшего тренера, с которым работал – ему сегодня исполнилось 80 лет
17:41
5
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
17:22
2
Игрок «Спартака» пропустит месяц из-за травмы
17:14
2
Мостовой назвал клоуном и чертом тренера из РПЛ
16:59
17
Ротенберг ждет, что Галактионов заплатит «Локо» 60 миллионов рублей
16:42
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+