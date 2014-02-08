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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Бавария
Нюрнберг - Бавария: обзор матча 08 февраля 2014
Нюрнберг
08.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
18'
М. Манджукич
49'
Ф. Лам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Бавария
86'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Манджукич
81'
Замена
Д. Шакири
️️️️
А. Роббен
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
А. Глоушек
76'
72'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Т. Мюллер
65'
Желтая карточка
Т. Мюллер
64'
Желтая карточка
М. Манджукич
Желтая карточка
Х. Пинола
50'
49'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Лам
Пас отдал
М. Манджукич
Желтая карточка
А. Глоушек
45'
43'
Желтая карточка
Ф. Лам
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Д. Гинчек
22'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Д. Алаба
Замена
М. Анга
️️️️
Т. Чендлер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Данте
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
4
Мартин Анга
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шефер
21
Платтенхардт
22
Пинола
14
Глоушек
22
Чендлер
31
Петрак
8
Франтц
8
Фойлнер
10
Кийотаке
18
Дрмич
10
Гинчек
3-2-2-1-2
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
13
Рафинья
21
Лам
4
Данте
10
Роббен
6
Алькантара
27
Гетце
13
Мюллер
9
Манджукич
22
Чендлер
4
Анга
4
Анга
22
Чендлер
14
Глоушек
10
Гебхарт
10
Гебхарт
14
Глоушек
10
Гинчек
17
Пекхарт
17
Пекхарт
10
Гинчек
13
Мюллер
88
Мартинес
88
Мартинес
13
Мюллер
10
Роббен
10
Шакири
10
Шакири
10
Роббен
9
Манджукич
14
Писарро
14
Писарро
9
Манджукич
Остались в запасе
Нюрнберг
Бавария
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
20
Хосе Кампанья
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
20
Хосе Кампанья
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Нюрнберг - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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