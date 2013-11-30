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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Нюрнберг
Байер - Нюрнберг: обзор матча 30 ноября 2013
Байер
30.11.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Нюрнберг
36'
Х. Сон
47'
Ш. Кисслинг
77'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Нюрнберг
Замена
К. Стафилидис
️️️️
Г. Кастро
83'
Замена
Р. Крузе
️️️️
Х. Сон
78'
ГОЛ! 3:0!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кастро
77'
74'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
А. Глоушек
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
Л. Бендер
72'
69'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Х. Кийотаке
Желтая карточка
Г. Кастро
66'
65'
Желтая карточка
А. Глоушек
51'
Желтая карточка
Э. Погатец
ГОЛ! 2:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Й. Хегелер
47'
46'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
Й. Дрмич
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кастро
36'
34'
Желтая карточка
М. Франтц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Симон Рольфес
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лено
2
Донати
4
Спахич
2
Вольшайд
8
Бендер
23
Джан
6
Рольфес
13
Хегелер
8
Кастро
7
Сон
11
Кисслинг
3-2-2-1-1
1
Шефер
14
Глоушек
4
Нильссон
2
Погатец
22
Чендлер
21
Платтенхардт
8
Франтц
8
Фойлнер
10
Кийотаке
18
Дрмич
8
Кастро
3
Стафилидис
3
Стафилидис
8
Кастро
8
Бендер
7
Райнарц
7
Райнарц
8
Бендер
7
Сон
10
Крузе
10
Крузе
7
Сон
14
Глоушек
35
Эссвайн
35
Эссвайн
14
Глоушек
18
Дрмич
10
Гинчек
10
Гинчек
18
Дрмич
10
Кийотаке
17
Пекхарт
17
Пекхарт
10
Кийотаке
Остались в запасе
Байер
Нюрнберг
36
Никлас Ломб
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Сами Хююпя
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Байер - Нюрнберг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Бай-Арена
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