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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Нюрнберг
Бавария - Нюрнберг: обзор матча 24 августа 2013
Бавария
24.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Нюрнберг
69'
Ф. Рибери
78'
А. Роббен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Нюрнберг
Замена
Д. Шакири
️️️️
Ф. Рибери
80'
ГОЛ! 2:0!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Лам
78'
75'
Замена
Х. Кийотаке
️️️️
М. Платтенхардт
72'
Замена
М. Франтц
️️️️
М. Фойлнер
Желтая карточка
Ф. Рибери
70'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Ф. Лам
69'
Замена
Т. Кроос
️️️️
М. Гетце
68'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Т. Алькантара
62'
Желтая карточка
Ф. Лам
47'
Желтая карточка
М. Манджукич
45'
+1
35'
Замена
Б. Дабанли
️️️️
П. Нильссон
Пенальти не реализован!
Д. Алаба
33'
27'
Желтая карточка
Д. Гинчек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Армин Ройтерсхан
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Майк Франтц
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
4-4-1-1
1
Нойер
5
Алаба
4
Данте
17
Боатенг
21
Лам
7
Рибери
6
Алькантара
31
Швайнштайгер
10
Роббен
27
Гетце
9
Манджукич
3-2-2-2
1
Шефер
4
Штарк
4
Нильссон
2
Погатец
22
Чендлер
22
Пинола
8
Фойлнер
5
Балич
18
Дрмич
10
Гинчек
27
Гетце
8
Кроос
8
Кроос
27
Гетце
7
Рибери
10
Шакири
10
Шакири
7
Рибери
6
Алькантара
13
Мюллер
13
Мюллер
6
Алькантара
4
Нильссон
5
Дабанли
5
Дабанли
4
Нильссон
8
Фойлнер
8
Франтц
8
Франтц
8
Фойлнер
21
Платтенхардт
10
Кийотаке
10
Кийотаке
21
Платтенхардт
Остались в запасе
Бавария
Нюрнберг
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
33
Патрик Раковски
ВР
35
Александр Эссвайн
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Армин Ройтерсхан
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
33
Патрик Раковски
ВР
35
Александр Эссвайн
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Армин Ройтерсхан
Статистика матча Бавария - Нюрнберг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Альянц Арена
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