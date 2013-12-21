Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Шальке-04
Нюрнберг - Шальке-04: обзор матча 21 декабря 2013
Нюрнберг
21.12.2013, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Шальке-04
90'
+2
Замена
К. Пападопулос
️️️️
М. Майер
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Д. Гинчек
86'
Замена
Р. Мак
️️️️
Й. Дрмич
84'
70'
Замена
К. Клеменс
️️️️
А. Салаи
31'
Замена
Л. Горецка
️️️️
К. Фукс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
7
Макс Майер
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Ханно Балич
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Шефер
20
Хасебе
4
Нильссон
14
Глоушек
21
Платтенхардт
22
Чендлер
8
Франтц
10
Кийотаке
18
Дрмич
10
Гинчек
3-3-1-1-2
1
Ферманн
28
Фукс
32
Матип
28
Сантана
2
Учида
33
Нойштедтер
5
Колашинац
13
Джонс
7
Майер
11
Салаи
8
Фарфан
18
Дрмич
21
Мак
21
Мак
18
Дрмич
10
Гинчек
17
Пекхарт
17
Пекхарт
10
Гинчек
7
Майер
14
Пападопулос
14
Пападопулос
7
Майер
28
Фукс
27
Горецка
27
Горецка
28
Фукс
11
Салаи
17
Клеменс
17
Клеменс
11
Салаи
Остались в запасе
Нюрнберг
Шальке-04
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
5
Ханно Балич
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
26
Тимо Хильдебранд
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
5
Ханно Балич
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Нюрнберг - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+