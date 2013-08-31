Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Аугсбург
Нюрнберг - Аугсбург: обзор матча 31 августа 2013
Нюрнберг
31.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
84'
К. Фогт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Аугсбург
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Р. Мак
85'
84'
ГОЛ! 0:1!
К. Фогт
81'
Замена
К. Фогт
️️️️
Р. Хольцхаушер
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
Х. Кийотаке
80'
Вторая желтая
Х. Пинола
76'
Желтая карточка
Д. Гинчек
75'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Й. Дрмич
65'
61'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Я. Моравек
Желтая карточка
Х. Пинола
46'
46'
Замена
М. Де Йонг
️️️️
М. Озтрзолек
37'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
35'
Желтая карточка
Я. Моравек
Желтая карточка
П. Нильссон
17'
Желтая карточка
Р. Мак
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Армин Ройтерсхан
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
9
Матиас Фетщ
ЦФ
4-2-2-2
1
Шефер
22
Пинола
2
Погатец
4
Нильссон
4
Штарк
8
Фойлнер
5
Балич
21
Мак
10
Кийотаке
18
Дрмич
10
Гинчек
4-3-2-1
1
Хитц
24
Клаван
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
22
Озтрзолек
10
Хольцхаушер
30
Моравек
10
Байер
28
Хан
7
Алтынтоп
13
Мельдерс
10
Кийотаке
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
10
Кийотаке
21
Мак
22
Чендлер
22
Чендлер
21
Мак
18
Дрмич
35
Эссвайн
35
Эссвайн
18
Дрмич
22
Озтрзолек
71
Де Йонг
71
Де Йонг
22
Озтрзолек
10
Хольцхаушер
7
Фогт
7
Фогт
10
Хольцхаушер
30
Моравек
17
Вернер
17
Вернер
30
Моравек
Остались в запасе
Нюрнберг
Аугсбург
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Армин Ройтерсхан
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
9
Матиас Фетщ
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
9
Матиас Фетщ
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
Главный тренер
Армин Ройтерсхан
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Нюрнберг - Аугсбург
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+