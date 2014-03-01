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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Нюрнберг
Боруссия Д - Нюрнберг: обзор матча 01 марта 2014
Боруссия Д
01.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Нюрнберг
51'
М. Хуммельс
64'
Р. Левандовски
83'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Нюрнберг
Замена
М. Йойич
️️️️
Г. Мхитарян
85'
ГОЛ! 3:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Й. Хофманн
83'
78'
Замена
Н. Штарк
️️️️
М. Франтц
Замена
Й. Хофманн
️️️️
П. Обамеянг
71'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Г. Мхитарян
64'
61'
Замена
Х. Кампанья
️️️️
М. Фойлнер
57'
Желтая карточка
Э. Погатец
ГОЛ! 1:0!
М. Хуммельс
51'
45'
+1
Желтая карточка
М. Фойлнер
36'
Замена
Э. Погатец
️️️️
Х. Пинола
Замена
М. Фридрих
️️️️
С. Папастатопулос
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-1-3-2
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
26
Пищек
5
Кель
6
Гросскройц
8
Шахин
22
Мхитарян
9
Левандовски
7
Обамеянг
4-1-2-1-2
1
Шефер
21
Платтенхардт
4
Анга
14
Глоушек
22
Пинола
31
Петрак
8
Франтц
8
Фойлнер
10
Кийотаке
18
Дрмич
17
Пекхарт
7
Обамеянг
7
Хофманн
7
Хофманн
7
Обамеянг
19
Папастатопулос
2
Фридрих
2
Фридрих
19
Папастатопулос
22
Мхитарян
18
Йойич
18
Йойич
22
Мхитарян
22
Пинола
2
Погатец
2
Погатец
22
Пинола
8
Франтц
4
Штарк
4
Штарк
8
Франтц
8
Фойлнер
20
Кампанья
20
Кампанья
8
Фойлнер
Остались в запасе
Боруссия Д
Нюрнберг
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Роберт Мак
ЛВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Роберт Мак
ЛВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Боруссия Д - Нюрнберг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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