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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Штутгарт
Нюрнберг - Штутгарт: обзор матча 26 марта 2014
Нюрнберг
26.03.2014, среда, 23:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
43'
Й. Дрмич
54'
Й. Дрмич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Штутгарт
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Й. Дрмич
87'
Желтая карточка
Н. Штарк
86'
Замена
Р. Мак
️️️️
М. Фойлнер
84'
Замена
Х. Балич
️️️️
Х. Кампанья
75'
69'
Замена
К. Груэсо
️️️️
Г. Сакаи
61'
Желтая карточка
Г. Сакаи
ГОЛ! 2:0!
Й. Дрмич
Пас отдал
М. Фойлнер
54'
46'
Замена
Т. Вернер
️️️️
М. Харник
46'
Замена
А. Максим
️️️️
К. Рауш
ГОЛ! 1:0!
Й. Дрмич
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
34
Себастьян Гертнер
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
18
Какау
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Шефер
14
Глоушек
4
Штарк
2
Погатец
21
Платтенхардт
4
Анга
20
Кампанья
8
Фойлнер
8
Франтц
10
Кийотаке
18
Дрмич
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
22
Рюдигер
5
Нидермайер
5
Швааб
2
Сакаи
15
Бока
4
Гентнер
34
Рауш
16
Траоре
22
Харник
11
Ибишевич
20
Кампанья
5
Балич
5
Балич
20
Кампанья
8
Фойлнер
21
Мак
21
Мак
8
Фойлнер
18
Дрмич
17
Пекхарт
17
Пекхарт
18
Дрмич
34
Рауш
44
Максим
44
Максим
34
Рауш
2
Сакаи
11
Груэсо
11
Груэсо
2
Сакаи
22
Харник
11
Вернер
11
Вернер
22
Харник
Остались в запасе
Нюрнберг
Штутгарт
34
Себастьян Гертнер
ЦП
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
34
Себастьян Гертнер
ЦП
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Нюрнберг - Штутгарт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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