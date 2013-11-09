Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Нюрнберг
Боруссия М - Нюрнберг: обзор матча 09 ноября 2013
Боруссия М
09.11.2013, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Нюрнберг
72'
Х. Аранго
75'
Н. Штарк (АГ)
87'
П. Херрманн
21'
Й. Дрмич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Нюрнберг
Замена
Ф. Дамс
️️️️
Х. Аранго
90'
+1
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Херрманн
88'
ГОЛ! 3:1!
П. Херрманн
Пас отдал
К. Крамер
87'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Раффаэл
84'
83'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Франтц
77'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
А. Глоушек
75'
Желтая карточка
Э. Погатец
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Н. Штарк
75'
74'
Желтая карточка
М. Фойлнер
ГОЛ! 1:1!
Х. Аранго
Пас отдал
Раффаэл
72'
62'
Замена
Н. Штарк
️️️️
П. Нильссон
Желтая карточка
Х. Аранго
56'
Желтая карточка
Г. Джака
32'
21'
ГОЛ! 0:1!
Й. Дрмич
Пас отдал
Х. Кийотаке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
4-2-1-1-2
1
тер Стеген
17
Вендт
4
Корб
24
Янчке
39
Штранцль
34
Джака
23
Крамер
18
Аранго
7
Херрманн
10
Крузе
11
Раффаэл
3-2-2-1-1
1
Шефер
2
Погатец
4
Нильссон
14
Глоушек
22
Чендлер
21
Платтенхардт
8
Франтц
8
Фойлнер
10
Кийотаке
18
Дрмич
18
Аранго
3
Дамс
3
Дамс
18
Аранго
11
Раффаэл
26
де Йонг
26
де Йонг
11
Раффаэл
7
Херрманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Херрманн
4
Нильссон
4
Штарк
4
Штарк
4
Нильссон
14
Глоушек
10
Гинчек
10
Гинчек
14
Глоушек
8
Франтц
17
Пекхарт
17
Пекхарт
8
Франтц
Остались в запасе
Боруссия М
Нюрнберг
33
Кристофер Хаймерот
ВР
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Боруссия М - Нюрнберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Нюрнберг
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+