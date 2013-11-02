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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Фрайбург
Нюрнберг - Фрайбург: обзор матча 02 ноября 2013
Нюрнберг
02.11.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Фрайбург
57'
Ф. Клаус
79'
В. Дарида
88'
А. Мехмеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Фрайбург
89'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
А. Мехмеди
88'
ГОЛ! 0:3!
А. Мехмеди
79'
ГОЛ! 0:2!
В. Дарида
75'
Замена
В. Дарида
️️️️
С. Фрайс
73'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Ф. Клаус
70'
Вторая желтая
О. Сорг
Замена
Д. Гинчек
️️️️
А. Глоушек
68'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Р. Мак
61'
57'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Клаус
Пас отдал
С. Фрайс
54'
Желтая карточка
О. Сорг
Замена
М. Франтц
️️️️
Н. Штарк
46'
36'
Желтая карточка
Ю. Шустер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
10
Хироши Кийотаке
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
0
Николай Лоренцони
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
3-2-2-1
1
Шефер
14
Глоушек
4
Нильссон
2
Погатец
21
Платтенхардт
22
Чендлер
21
Мак
10
Кийотаке
18
Дрмич
3-2-4-1
1
Бауманн
25
Сорг
21
Хен
28
Гинтер
7
Шмид
30
Гюнтер
9
Фрайс
23
Шустер
6
Фернандес
30
Клаус
14
Мехмеди
21
Мак
8
Фойлнер
8
Фойлнер
21
Мак
4
Штарк
8
Франтц
8
Франтц
4
Штарк
14
Глоушек
10
Гинчек
10
Гинчек
14
Глоушек
14
Мехмеди
27
Хефлер
27
Хефлер
14
Мехмеди
30
Клаус
13
Коклен
13
Коклен
30
Клаус
9
Фрайс
16
Дарида
16
Дарида
9
Фрайс
Остались в запасе
Нюрнберг
Фрайбург
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
0
Николай Лоренцони
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
0
Николай Лоренцони
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Нюрнберг - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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