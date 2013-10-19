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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Нюрнберг
Айнтрахт - Нюрнберг: обзор матча 19 октября 2013
Айнтрахт
19.10.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Нюрнберг
50'
В. Кадлец
87'
Й. Дрмич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Нюрнберг
Замена
С. Лакич
️️️️
С. Роде
88'
87'
ГОЛ! 1:1!
Й. Дрмич
Пас отдал
Р. Мак
Замена
М. Ланиг
️️️️
А. Майер
84'
79'
Замена
А. Чолак
️️️️
Т. Пекхарт
73'
Желтая карточка
П. Нильссон
69'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Х. Кийотаке
Желтая карточка
К. Самбрано
67'
Замена
С. Челоцци
️️️️
Ш. Айхнер
63'
60'
Замена
Р. Мак
️️️️
М. Платтенхардт
ГОЛ! 1:0!
В. Кадлец
Пас отдал
А. Майер
50'
Желтая карточка
А. Бамба
37'
26'
Желтая карточка
Т. Пекхарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Хироши Кийотаке
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Роджер Принцен
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
4
Мартин Анга
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
34
Себастьян Гертнер
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
3-2-4-1
1
Трапп
23
Русс
23
Андерсон Бамба
3
Самбрано
5
Очипка
2
Юнг
10
Барнетта
29
Айхнер
17
Роде
14
Майер
77
Кадлец
3-2-1-1
1
Шефер
14
Глоушек
4
Нильссон
2
Погатец
22
Чендлер
22
Пинола
10
Кийотаке
17
Пекхарт
29
Айхнер
22
Челоцци
22
Челоцци
29
Айхнер
14
Майер
13
Ланиг
13
Ланиг
14
Майер
17
Роде
29
Лакич
29
Лакич
17
Роде
21
Платтенхардт
21
Мак
21
Мак
21
Платтенхардт
10
Кийотаке
18
Дрмич
18
Дрмич
10
Кийотаке
17
Пекхарт
14
Чолак
14
Чолак
17
Пекхарт
Остались в запасе
Айнтрахт
Нюрнберг
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
4
Мартин Анга
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
34
Себастьян Гертнер
ЦП
33
Патрик Раковски
ВР
Главный тренер
Роджер Принцен
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
4
Мартин Анга
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
34
Себастьян Гертнер
ЦП
33
Патрик Раковски
ВР
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Роджер Принцен
Статистика матча Айнтрахт - Нюрнберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Дойче банк Парк
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