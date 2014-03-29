Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Нюрнберг
Фрайбург - Нюрнберг: обзор матча 29 марта 2014
Фрайбург
29.03.2014, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Нюрнберг
23'
П. Крмас
52'
А. Мехмеди (П)
65'
П. Крмас
7'
Э. Погатец
45'
Й. Дрмич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Нюрнберг
90'
+4
Вторая желтая
Э. Погатец
Замена
С. Керк
️️️️
Д. Шмид
90'
+2
Замена
Ф. Цулехнер
️️️️
А. Мехмеди
88'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
К. Геде
81'
76'
Замена
Х. Пинола
️️️️
О. Петрак
72'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Франтц
ГОЛ! 3:2!
П. Крмас
65'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Мехмеди
52'
46'
Замена
О. Петрак
️️️️
Н. Штарк
45'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Й. Дрмич
39'
Желтая карточка
М. Анга
Желтая карточка
Д. Шмид
23'
ГОЛ! 1:1!
П. Крмас
Пас отдал
Д. Шмид
23'
20'
Желтая карточка
Х. Кампанья
12'
Желтая карточка
Н. Штарк
7'
Желтая карточка
Э. Погатец
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Погатец
Пас отдал
Х. Кийотаке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
31
Ондрей Петрак
ОП
5
Ханно Балич
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
3-2-4-1
1
Бауманн
11
Крмас
25
Сорг
28
Гинтер
30
Гюнтер
7
Шмид
31
Геде
23
Шустер
30
Клаус
16
Дарида
14
Мехмеди
3-2-3-1-1
1
Шефер
4
Штарк
14
Глоушек
2
Погатец
4
Анга
21
Платтенхардт
8
Фойлнер
8
Франтц
20
Кампанья
10
Кийотаке
18
Дрмич
14
Мехмеди
11
Цулехнер
11
Цулехнер
14
Мехмеди
7
Шмид
37
Керк
37
Керк
7
Шмид
31
Геде
6
Фернандес
6
Фернандес
31
Геде
4
Штарк
31
Петрак
31
Петрак
4
Штарк
Петрак
22
Пинола
22
Пинола
Петрак
8
Франтц
17
Пекхарт
17
Пекхарт
8
Франтц
Остались в запасе
Фрайбург
Нюрнберг
27
Николас Хефлер
ОП
1
Александер Шволов
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
33
Патрик Раковски
ВР
5
Ханно Балич
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
1
Александер Шволов
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
Остались в запасе
33
Патрик Раковски
ВР
5
Ханно Балич
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Фрайбург - Нюрнберг
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Нюрнберг
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+