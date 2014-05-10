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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Нюрнберг
Шальке-04 - Нюрнберг: обзор матча 10 мая 2014
Шальке-04
10.05.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
4 : 1
Завершен
Нюрнберг
6'
Ж. Матип
45'
Р. Нойштедтер
75'
Ю. Дракслер
90+2'
Ч. Обаси Огбуке
90+1'
Й. Дрмич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Нюрнберг
ГОЛ! 4:1!
Ч. Обаси Огбуке
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Й. Дрмич
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Т. Хогланд
78'
Замена
Б. Хеведес
️️️️
М. Майер
78'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Дракслер
75'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
А. Салаи
72'
71'
Замена
Р. Мак
️️️️
А. Глоушек
67'
Желтая карточка
М. Франтц
62'
Замена
С. Текерджи
️️️️
Х. Балич
58'
Желтая карточка
Н. Штарк
ГОЛ! 2:0!
Р. Нойштедтер
45'
36'
Желтая карточка
П. Нильссон
30'
Желтая карточка
Т. Пахоник
21'
Замена
А. Чолак
️️️️
М. Фойлнер
ГОЛ! 1:0!
Ж. Матип
Пас отдал
М. Майер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Макс Майер
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
4
Мартин Анга
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Роджер Принцен
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Нюрнберг
32
Бенжамин Уфофф
ВР
22
Синан Текерджи
ЛП
21
Роберт Мак
ЛВ
34
Себастьян Гертнер
ЦП
38
Мануэль Бир
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ферманн
5
Колашинац
23
Айхан
32
Матип
2
Хогланд
33
Нойштедтер
27
Горецка
7
Дракслер
7
Майер
27
Боатенг
11
Салаи
3-2-3-1
33
Раковски
4
Нильссон
14
Глоушек
4
Штарк
33
Пахоник
20
Хасебе
5
Балич
8
Франтц
8
Фойлнер
18
Дрмич
11
Салаи
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
11
Салаи
7
Майер
5
Хеведес
5
Хеведес
7
Майер
2
Хогланд
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
2
Хогланд
5
Балич
22
Текерджи
22
Текерджи
5
Балич
14
Глоушек
21
Мак
21
Мак
14
Глоушек
8
Фойлнер
14
Чолак
14
Чолак
8
Фойлнер
Остались в запасе
Шальке-04
Нюрнберг
26
Тимо Хильдебранд
ВР
6
Энтони Аннан
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
34
Себастьян Гертнер
ЦП
38
Мануэль Бир
ЦП
32
Бенжамин Уфофф
ВР
10
Хироши Кийотаке
АП
Главный тренер
Роджер Принцен
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
6
Энтони Аннан
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Остались в запасе
34
Себастьян Гертнер
ЦП
38
Мануэль Бир
ЦП
32
Бенжамин Уфофф
ВР
10
Хироши Кийотаке
АП
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Роджер Принцен
Статистика матча Шальке-04 - Нюрнберг
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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