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Нюрнберг - Вольфсбург
Нюрнберг - Вольфсбург: обзор матча 23 ноября 2013
Нюрнберг
23.11.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
11'
Д. Гинчек
39'
М. Арнольд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Вольфсбург
90'
+1
Замена
Я. Полак
️️️️
М. Арнольд
77'
Замена
Б. Дост
️️️️
И. Олич
77'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
И. Перишич
Замена
Д. Гинчек
️️️️
Х. Кийотаке
64'
Замена
Р. Мак
️️️️
М. Франтц
55'
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Арнольд
Пас отдал
Диего
31'
Желтая карточка
Диего
Желтая карточка
М. Франтц
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гинчек
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
10
Диего
АП
2
Патрик Окс
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
35
Александр Эссвайн
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Вилли Евсеев
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Шефер
14
Глоушек
2
Погатец
4
Нильссон
21
Платтенхардт
22
Чендлер
8
Франтц
8
Фойлнер
10
Кийотаке
18
Дрмич
3-1-3-2-1
16
Бенальо
27
Налдо
31
Кнохе
13
Родригес
14
Густаво
2
Окс
34
Медойевич
27
Арнольд
10
Диего
14
Перишич
40
Олич
8
Франтц
21
Мак
21
Мак
8
Франтц
10
Кийотаке
10
Гинчек
10
Гинчек
10
Кийотаке
14
Перишич
20
Калиджиури
20
Калиджиури
14
Перишич
27
Арнольд
8
Полак
8
Полак
27
Арнольд
40
Олич
12
Дост
12
Дост
40
Олич
Остались в запасе
Нюрнберг
Вольфсбург
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
8
Вилли Евсеев
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
8
Вилли Евсеев
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Нюрнберг - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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