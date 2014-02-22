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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Айнтрахт
Нюрнберг - Айнтрахт: обзор матча 22 февраля 2014
Нюрнберг
22.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
46'
Х. Кийотаке
47'
Т. Пекхарт
35'
Д. Кумбела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Айнтрахт
Желтая карточка
Х. Пинола
79'
78'
Замена
О. Адеми
️️️️
Х. Нильсен
78'
Замена
Д. Вранчич
️️️️
М. Пфицнер
71'
Желтая карточка
М. Пфицнер
Замена
Э. Погатец
️️️️
Х. Кийотаке
69'
Пенальти не реализован!
Х. Кийотаке
68'
63'
Пенальти не реализован!
Э. Бичакчич
ГОЛ! 2:1!
Т. Пекхарт
Пас отдал
Й. Дрмич
47'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
А. Глоушек
46'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кийотаке
Пас отдал
Й. Дрмич
46'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
42'
40'
Пенальти не реализован!
Д. Кумбела
Желтая карточка
Р. Шефер
39'
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кумбела
Пас отдал
Н. Тайеркауф
Замена
О. Петрак
️️️️
Т. Гебхарт
34'
Красная карточка
П. Нильссон
33'
Желтая карточка
М. Анга
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
31
Марк Пфицнер
ЦП
11
Ян Хохшайд
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
31
Ондрей Петрак
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Айнтрахт
35
Беньямин Латер
ВР
4
Матиас Хенн
ЦЗ
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
6
Дамир Вранчич
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
9
Орхан Адеми
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Шефер
4
Анга
4
Нильссон
14
Глоушек
22
Пинола
21
Платтенхардт
8
Фойлнер
8
Франтц
10
Гебхарт
10
Кийотаке
18
Дрмич
3-2-3-2
1
Петкович
25
Корреа
14
Райхель
4
Бичакчич
5
Кессел
30
Тайеркауф
31
Пфицнер
11
Хохшайд
10
Боланд
12
Кумбела
7
Нильсен
10
Гебхарт
31
Петрак
31
Петрак
10
Гебхарт
10
Кийотаке
2
Погатец
2
Погатец
10
Кийотаке
14
Глоушек
17
Пекхарт
17
Пекхарт
14
Глоушек
31
Пфицнер
6
Вранчич
6
Вранчич
31
Пфицнер
7
Нильсен
9
Адеми
9
Адеми
7
Нильсен
Остались в запасе
Нюрнберг
Айнтрахт
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
20
Хосе Кампанья
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
35
Беньямин Латер
ВР
4
Матиас Хенн
ЦЗ
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
23
Кевин Крац
ПП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
20
Хосе Кампанья
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
35
Беньямин Латер
ВР
4
Матиас Хенн
ЦЗ
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
23
Кевин Крац
ПП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Нюрнберг - Айнтрахт
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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