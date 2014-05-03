Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Ганновер-96
Нюрнберг - Ганновер-96: обзор матча 03 мая 2014
Нюрнберг
03.05.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Ганновер-96
5'
С. Хусти
51'
М. Шмидебах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Ганновер-96
88'
Замена
В. Сулеймани
️️️️
А. Руднев
86'
Замена
Т. Дирсен
️️️️
Л. Андреасен
78'
Замена
Э. Приб
️️️️
С. Хусти
Замена
А. Чолак
️️️️
Т. Пекхарт
71'
Замена
Н. Штарк
️️️️
М. Франтц
68'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
57'
Замена
Т. Пахоник
️️️️
Х. Кийотаке
56'
Желтая карточка
Х. Пинола
55'
51'
ГОЛ! 0:2!
М. Шмидебах
36'
Желтая карточка
М. Шмидебах
Желтая карточка
Т. Чендлер
34'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Хусти
Пас отдал
Ф. Райторал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Роджер Принцен
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
4
Мартин Анга
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
34
Себастьян Гертнер
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Ганновер-96
26
Том Шмидт
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
34
Тим Дирсен
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шефер
22
Пинола
14
Глоушек
4
Нильссон
21
Платтенхардт
22
Чендлер
8
Франтц
5
Балич
10
Кийотаке
17
Пекхарт
18
Дрмич
3-4-2-1
20
Цилер
27
Райторал
6
Авевор
19
Шульц
2
Андреасен
24
Пандер
24
Шмидебах
9
Хусти
32
Биттенкурт
13
Штиндль
9
Руднев
10
Кийотаке
33
Пахоник
33
Пахоник
10
Кийотаке
8
Франтц
4
Штарк
4
Штарк
8
Франтц
17
Пекхарт
14
Чолак
14
Чолак
17
Пекхарт
9
Руднев
38
Сулеймани
38
Сулеймани
9
Руднев
2
Андреасен
34
Дирсен
34
Дирсен
2
Андреасен
9
Хусти
7
Приб
7
Приб
9
Хусти
Остались в запасе
Нюрнберг
Ганновер-96
4
Мартин Анга
ЦЗ
34
Себастьян Гертнер
ЦП
33
Патрик Раковски
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
Главный тренер
Роджер Принцен
26
Том Шмидт
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
4
Мартин Анга
ЦЗ
34
Себастьян Гертнер
ЦП
33
Патрик Раковски
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
Остались в запасе
26
Том Шмидт
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Роджер Принцен
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Нюрнберг - Ганновер-96
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Ганновер-96
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+