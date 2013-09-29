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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Нюрнберг
Вердер - Нюрнберг: обзор матча 29 сентября 2013
Вердер
29.09.2013, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 3
Завершен
Нюрнберг
8'
Б. Дабанли (АГ)
34'
Э. Элиа
66'
Э. Элиа
44'
Х. Кийотаке
53'
Й. Дрмич
70'
А. Глоушек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Нюрнберг
Замена
М. Кобылянски
️️️️
Э. Элиа
83'
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
К. Фритц
79'
Желтая карточка
М. Экичи
78'
70'
ГОЛ! 3:3!
А. Глоушек
Пас отдал
Х. Кийотаке
69'
Замена
М. Франтц
️️️️
Н. Штарк
Замена
Ф. Кроос
️️️️
С. Макиади
69'
ГОЛ! 3:2!
Э. Элиа
66'
53'
ГОЛ! 2:2!
Й. Дрмич
Пас отдал
Т. Пекхарт
46'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
А. Эссвайн
45'
+1
Желтая карточка
Н. Штарк
44'
ГОЛ! 2:1!
Х. Кийотаке
Пас отдал
А. Глоушек
Желтая карточка
З. Юнузович
42'
ГОЛ! 2:0!
Э. Элиа
Пас отдал
А. Хант
34'
31'
Желтая карточка
Т. Чендлер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Дабанли
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
11
Мехмет Экичи
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
3-5-1-1
1
Милиц
21
Лукимия-Мулонготи
5
Калдирола
8
Фритц
3
Гарсия
11
Элиа
16
Макиади
16
Юнузович
14
Хант
11
Экичи
18
Петерсен
3-2-1-1-1
1
Шефер
4
Штарк
14
Глоушек
2
Погатец
22
Чендлер
21
Платтенхардт
35
Эссвайн
10
Кийотаке
17
Пекхарт
11
Элиа
20
Кобылянски
20
Кобылянски
11
Элиа
8
Фритц
23
Гебре Селасси
23
Гебре Селасси
8
Фритц
16
Макиади
23
Кроос
23
Кроос
16
Макиади
4
Штарк
8
Франтц
8
Франтц
4
Штарк
35
Эссвайн
18
Дрмич
18
Дрмич
35
Эссвайн
Остались в запасе
Вердер
Нюрнберг
33
Левент Айчичек
ЦП
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
Главный тренер
Робин Дутт
4
Мартин Анга
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Михаэль Визингер
Остались в запасе
33
Левент Айчичек
ЦП
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
Остались в запасе
4
Мартин Анга
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Михаэль Визингер
Статистика матча Вердер - Нюрнберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
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