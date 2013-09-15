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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Нюрнберг
Айнтрахт - Нюрнберг: обзор матча 15 сентября 2013
Айнтрахт
15.09.2013, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Нюрнберг
70'
О. Эльабделлауи
28'
А. Глоушек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Нюрнберг
90'
+1
Замена
Н. Штарк
️️️️
Х. Кийотаке
Замена
Д. Круппке
️️️️
Д. Кумбела
88'
Желтая карточка
Д. Кумбела
86'
83'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Д. Гинчек
Замена
Т. Пертель
️️️️
К. Беллараби
82'
Замена
О. Адеми
️️️️
М. Боланд
72'
ГОЛ! 1:1!
О. Эльабделлауи
Пас отдал
К. Беллараби
70'
69'
Желтая карточка
Д. Гинчек
Желтая карточка
К. Райхель
65'
61'
Замена
М. Франтц
️️️️
Й. Дрмич
Желтая карточка
Б. Кессел
50'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Глоушек
Пас отдал
Т. Чендлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
33
Марко Калиджиури
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
24
Тимо Пертель
ЦП
6
Дамир Вранчич
ЦП
32
Деннис Круппке
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
9
Орхан Адеми
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
4
Мартин Анга
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Петкович
8
Доган
4
Бичакчич
14
Райхель
30
Тайеркауф
5
Кессел
10
Боланд
33
Калиджиури
38
Беллараби
12
Кумбела
3-2-1-1-2
1
Шефер
2
Погатец
4
Нильссон
14
Глоушек
22
Чендлер
21
Платтенхардт
5
Балич
10
Кийотаке
10
Гинчек
18
Дрмич
38
Беллараби
24
Пертель
24
Пертель
38
Беллараби
12
Кумбела
32
Круппке
32
Круппке
12
Кумбела
10
Боланд
9
Адеми
9
Адеми
10
Боланд
10
Кийотаке
4
Штарк
4
Штарк
10
Кийотаке
18
Дрмич
8
Франтц
8
Франтц
18
Дрмич
10
Гинчек
17
Пекхарт
17
Пекхарт
10
Гинчек
Остались в запасе
Айнтрахт
Нюрнберг
6
Дамир Вранчич
ЦП
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
26
Даниэль Давари
ВР
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
4
Мартин Анга
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Михаэль Визингер
Остались в запасе
6
Дамир Вранчич
ЦП
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
26
Даниэль Давари
ВР
11
Симеон Джексон
ЦФ
Остались в запасе
4
Мартин Анга
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Михаэль Визингер
Статистика матча Айнтрахт - Нюрнберг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
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