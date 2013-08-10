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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Нюрнберг
Хоффенхайм - Нюрнберг: обзор матча 10 августа 2013
Хоффенхайм
10.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Нюрнберг
34'
Д. Абрахам
51'
А. Модест
54'
Н. Штарк
57'
Д. Гинчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Нюрнберг
Замена
С. Салихович
️️️️
Ю. Полански
86'
Желтая карточка
Ю. Полански
80'
74'
Желтая карточка
М. Фойлнер
72'
Замена
Б. Дабанли
️️️️
Х. Балич
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Модест
72'
69'
Желтая карточка
Э. Погатец
Замена
Т. Штробль
️️️️
С. Руди
64'
61'
Желтая карточка
Х. Балич
57'
ГОЛ! 2:2!
Д. Гинчек
Пас отдал
Й. Дрмич
54'
ГОЛ! 2:1!
Н. Штарк
Пас отдал
М. Фойлнер
ГОЛ! 2:0!
А. Модест
Пас отдал
Ю. Полански
51'
46'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Р. Мак
46'
Замена
М. Франтц
️️️️
Т. Гебхарт
ГОЛ! 1:0!
Д. Абрахам
Пас отдал
С. Руди
34'
30'
Желтая карточка
Н. Штарк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Ханно Балич
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Армин Ройтерсхан
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
38
Кай Хердлинг
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-3-3
1
Кастелс
19
Абрахам
23
Вестергор
2
Тескер
32
Бек
18
Эльюнусси
13
Руди
8
Полански
9
Фирмино
31
Фолланд
27
Модест
4-3-2-1
1
Шефер
4
Штарк
2
Погатец
4
Нильссон
22
Пинола
10
Гебхарт
8
Фойлнер
5
Балич
10
Кийотаке
21
Мак
10
Гинчек
13
Руди
5
Штробль
5
Штробль
13
Руди
8
Полански
23
Салихович
23
Салихович
8
Полански
27
Модест
22
Шипплок
22
Шипплок
27
Модест
5
Балич
5
Дабанли
5
Дабанли
5
Балич
10
Гебхарт
8
Франтц
8
Франтц
10
Гебхарт
21
Мак
18
Дрмич
18
Дрмич
21
Мак
Остались в запасе
Хоффенхайм
Нюрнберг
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Армин Ройтерсхан
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Остались в запасе
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Армин Ройтерсхан
Статистика матча Хоффенхайм - Нюрнберг
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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