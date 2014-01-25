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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Хоффенхайм
Нюрнберг - Хоффенхайм: обзор матча 25 января 2014
Нюрнберг
25.01.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
4 : 0
Завершен
Хоффенхайм
27'
Т. Чендлер
41'
Й. Дрмич
48'
Д. Гинчек
70'
Й. Дрмич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Хоффенхайм
87'
Желтая карточка
С. Руди
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
Х. Кийотаке
80'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Д. Гинчек
78'
77'
Желтая карточка
А. Модест
71'
Желтая карточка
Р. Фирмино
ГОЛ! 4:0!
Й. Дрмич
Пас отдал
Х. Кийотаке
70'
66'
Замена
А. Модест
️️️️
Ю. Полански
Замена
О. Петрак
️️️️
П. Нильссон
55'
54'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Т. Эльюнусси
ГОЛ! 3:0!
Д. Гинчек
Пас отдал
М. Франтц
48'
46'
Замена
Д. Тольян
️️️️
Ф. Джонсон
ГОЛ! 2:0!
Й. Дрмич
41'
Желтая карточка
Т. Чендлер
31'
ГОЛ! 1:0!
Т. Чендлер
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Джилоан Хамад
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
4
Мартин Анга
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
31
Ондрей Петрак
ОП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
38
Кай Хердлинг
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шефер
21
Платтенхардт
4
Нильссон
14
Глоушек
22
Пинола
22
Чендлер
8
Фойлнер
8
Франтц
10
Кийотаке
10
Гинчек
18
Дрмич
3-5-2
1
Кастелс
32
Бек
23
Вестергор
25
Зюле
6
Хамад
8
Полански
18
Эльюнусси
19
Джонсон
13
Руди
22
Шипплок
9
Фирмино
4
Нильссон
31
Петрак
31
Петрак
4
Нильссон
10
Кийотаке
10
Гебхарт
10
Гебхарт
10
Кийотаке
10
Гинчек
17
Пекхарт
17
Пекхарт
10
Гинчек
19
Джонсон
22
Тольян
22
Тольян
19
Джонсон
18
Эльюнусси
31
Фолланд
31
Фолланд
18
Эльюнусси
8
Полански
27
Модест
27
Модест
8
Полански
Остались в запасе
Нюрнберг
Хоффенхайм
4
Мартин Анга
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
5
Ханно Балич
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
4
Мартин Анга
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
5
Ханно Балич
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Нюрнберг - Хоффенхайм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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