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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Нюрнберг
Штутгарт - Нюрнберг: обзор матча 25 октября 2013
Штутгарт
25.10.2013, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Нюрнберг
3'
В. Ибишевич (П)
6'
Й. Дрмич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Нюрнберг
Замена
С. Сарарер
️️️️
М. Харник
84'
79'
Замена
М. Франтц
️️️️
Н. Штарк
76'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Й. Дрмич
70'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
Р. Мак
Замена
К. Рауш
️️️️
А. Бока
68'
Замена
Т. Вернер
️️️️
И. Траоре
64'
Желтая карточка
А. Бока
61'
59'
Желтая карточка
Й. Дрмич
Желтая карточка
А. Максим
25'
6'
ГОЛ! 1:1!
Й. Дрмич
Пас отдал
Т. Чендлер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Ибишевич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
10
Хироши Кийотаке
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Какау
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
4-3-1-2
26
Ульрайх
15
Бока
5
Швааб
5
Хагги
5
Нидермайер
4
Гентнер
6
Квист
44
Максим
16
Траоре
11
Ибишевич
22
Харник
3-2-2-1
1
Шефер
4
Нильссон
4
Штарк
14
Глоушек
22
Чендлер
21
Платтенхардт
10
Кийотаке
21
Мак
18
Дрмич
15
Бока
34
Рауш
34
Рауш
15
Бока
22
Харник
23
Сарарер
23
Сарарер
22
Харник
16
Траоре
11
Вернер
11
Вернер
16
Траоре
4
Штарк
8
Франтц
8
Франтц
4
Штарк
18
Дрмич
8
Фойлнер
8
Фойлнер
18
Дрмич
21
Мак
10
Гинчек
10
Гинчек
21
Мак
Остались в запасе
Штутгарт
Нюрнберг
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
1
Торстен Киршбаум
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
1
Торстен Киршбаум
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Какау
ЦФ
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Штутгарт - Нюрнберг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
МХПАрена
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