Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Нюрнберг
Аугсбург - Нюрнберг: обзор матча 16 февраля 2014
Аугсбург
16.02.2014, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Нюрнберг
65'
Й. Дрмич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Нюрнберг
90'
+2
Желтая карточка
Х. Кампанья
Замена
Э. Томми
️️️️
Т. Вернер
82'
82'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Т. Гебхарт
Желтая карточка
М. Озтрзолек
67'
Замена
Я. Моравек
️️️️
К. Фогт
67'
65'
ГОЛ! 0:1!
Й. Дрмич
Пас отдал
А. Глоушек
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
А. Милик
60'
55'
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
Р. Мак
46'
Замена
Х. Кампанья
️️️️
Х. Кийотаке
42'
Желтая карточка
Й. Дрмич
Желтая карточка
А. Милик
27'
26'
Желтая карточка
Х. Кийотаке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
31
Ондрей Петрак
ОП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
30
Ян Моравек
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Маннингер
7
Фогт
24
Клаван
22
Озтрзолек
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
10
Байер
17
Вернер
7
Алтынтоп
28
Хан
30
Милик
3-3-1-2-1
1
Шефер
4
Анга
4
Нильссон
14
Глоушек
21
Платтенхардт
31
Петрак
22
Пинола
8
Фойлнер
10
Кийотаке
21
Мак
18
Дрмич
17
Вернер
27
Томми
27
Томми
17
Вернер
7
Фогт
30
Моравек
30
Моравек
7
Фогт
30
Милик
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
30
Милик
10
Кийотаке
20
Кампанья
20
Кампанья
10
Кийотаке
21
Мак
10
Гебхарт
10
Гебхарт
21
Мак
Гебхарт
17
Пекхарт
17
Пекхарт
Гебхарт
Остались в запасе
Аугсбург
Нюрнберг
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Аугсбург - Нюрнберг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Нюрнберг
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+