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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Боруссия М
Нюрнберг - Боруссия М: обзор матча 05 апреля 2014
Нюрнберг
05.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия М
17'
Х. Аранго
79'
М. Крузе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Боруссия М
89'
Замена
Б. Хргота
️️️️
М. Крузе
Замена
Х. Кампанья
️️️️
Й. Дрмич
80'
79'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Крузе
77'
Замена
Г. Джака
️️️️
Раффаэл
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Б. Дабанли
74'
68'
Замена
Л. Рупп
️️️️
П. Херрманн
66'
Желтая карточка
К. Крамер
Замена
Р. Мак
️️️️
М. Анга
60'
36'
Желтая карточка
А. Домингес
Желтая карточка
Х. Пинола
25'
17'
ГОЛ! 0:1!
Х. Аранго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
34
Себастьян Гертнер
ЦП
38
Мануэль Бир
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
34
Гранит Джака
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
3-2-2-2-1
1
Шефер
4
Анга
5
Дабанли
14
Глоушек
22
Пинола
21
Платтенхардт
8
Фойлнер
5
Балич
21
Мак
10
Кийотаке
18
Дрмич
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
18
Домингес
4
Брауверс
24
Янчке
23
Крамер
4
Корб
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
18
Дрмич
20
Кампанья
20
Кампанья
18
Дрмич
5
Дабанли
17
Пекхарт
17
Пекхарт
5
Дабанли
11
Раффаэл
34
Джака
34
Джака
11
Раффаэл
7
Херрманн
10
Рупп
10
Рупп
7
Херрманн
10
Крузе
10
Хргота
10
Хргота
10
Крузе
Остались в запасе
Нюрнберг
Боруссия М
34
Себастьян Гертнер
ЦП
38
Мануэль Бир
ЦП
33
Патрик Раковски
ВР
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
33
Кристофер Хаймерот
ВР
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
34
Себастьян Гертнер
ЦП
38
Мануэль Бир
ЦП
33
Патрик Раковски
ВР
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Нюрнберг - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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