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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Герта
Нюрнберг - Герта: обзор матча 18 августа 2013
Нюрнберг
18.08.2013, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Герта
40'
Й. Дрмич
89'
Х. Кийотаке
61'
С. Аллагуи
79'
Ронни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Герта
ГОЛ! 2:2!
Х. Кийотаке
89'
83'
Замена
Д. Энтони Брукс
️️️️
А. Баумйоханн
79'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ронни
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Н. Штарк
72'
Желтая карточка
Т. Чендлер
71'
Желтая карточка
Н. Штарк
69'
66'
Замена
С. Вагнер
️️️️
С. Аллагуи
66'
Замена
Ронни
️️️️
К. Янкер
Замена
М. Франтц
️️️️
Р. Мак
65'
61'
ГОЛ! 1:1!
С. Аллагуи
Пас отдал
А. Баумйоханн
Замена
Т. Чендлер
️️️️
М. Фойлнер
57'
53'
Желтая карточка
А. Баумйоханн
Желтая карточка
Х. Пинола
53'
ГОЛ! 1:0!
Й. Дрмич
Пас отдал
Д. Гинчек
40'
32'
Желтая карточка
П. Пекарик
Желтая карточка
М. Фойлнер
27'
Желтая карточка
Б. Дабанли
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Ханно Балич
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-2-2-2
1
Шефер
22
Пинола
4
Штарк
2
Погатец
5
Дабанли
5
Балич
8
Фойлнер
21
Мак
10
Кийотаке
18
Дрмич
10
Гинчек
3-2-2-2
1
Крафт
4
Лангкамп
16
Янкер
28
Лустенбергер
22
Пекарик
21
Хосогаи
28
Бен-Хатира
5
Баумйоханн
9
Аллагуи
20
Рамос
8
Фойлнер
22
Чендлер
22
Чендлер
8
Фойлнер
21
Мак
8
Франтц
8
Франтц
21
Мак
4
Штарк
35
Эссвайн
35
Эссвайн
4
Штарк
16
Янкер
12
Ронни
12
Ронни
16
Янкер
5
Баумйоханн
25
Брукс
25
Брукс
5
Баумйоханн
9
Аллагуи
2
Вагнер
2
Вагнер
9
Аллагуи
Остались в запасе
Нюрнберг
Герта
4
Мартин Анга
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
4
Мартин Анга
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Михаэль Визингер
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Нюрнберг - Герта
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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