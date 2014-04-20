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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Байер
Нюрнберг - Байер: обзор матча 20 апреля 2014
Нюрнберг
20.04.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 4
Завершен
Байер
26'
М. Платтенхардт
16'
Э. Спахич
48'
С. Бениш
80'
Э. Спахич
87'
Р. Хильберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Байер
90'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Ш. Кисслинг
87'
ГОЛ! 1:4!
Р. Хильберт
80'
ГОЛ! 1:3!
Э. Спахич
Пас отдал
Х. Сон
70'
Замена
С. Рольфес
️️️️
Ю. Брандт
70'
Замена
Р. Хильберт
️️️️
Г. Кастро
Замена
А. Чолак
️️️️
Х. Кийотаке
68'
52'
Желтая карточка
Д. Донати
48'
ГОЛ! 1:2!
С. Бениш
Пас отдал
О. Топрак
Желтая карточка
М. Платтенхардт
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Платтенхардт
26'
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Спахич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
22
Синан Текерджи
ЛП
21
Роберт Мак
ЛВ
31
Ондрей Петрак
ОП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
4
Малькольм Какуталуа
ЦЗ
11
Рю Сын-Ву
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Шефер
20
Хасебе
4
Штарк
2
Погатец
21
Платтенхардт
22
Пинола
20
Кампанья
5
Балич
10
Кийотаке
18
Дрмич
3-3-1-2-1
1
Лено
2
Донати
21
Топрак
4
Спахич
8
Бендер
23
Джан
17
Бениш
8
Кастро
8
Брандт
7
Сон
11
Кисслинг
10
Кийотаке
14
Чолак
14
Чолак
10
Кийотаке
8
Брандт
6
Рольфес
6
Рольфес
8
Брандт
8
Кастро
19
Хильберт
19
Хильберт
8
Кастро
11
Кисслинг
9
Дердийок
9
Дердийок
11
Кисслинг
Остались в запасе
Нюрнберг
Байер
31
Ондрей Петрак
ОП
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Синан Текерджи
ЛП
21
Роберт Мак
ЛВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
11
Рю Сын-Ву
ЦП
1
Давид Йеллделл
ВР
4
Малькольм Какуталуа
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
31
Ондрей Петрак
ОП
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Синан Текерджи
ЛП
21
Роберт Мак
ЛВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
11
Рю Сын-Ву
ЦП
1
Давид Йеллделл
ВР
4
Малькольм Какуталуа
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Нюрнберг - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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